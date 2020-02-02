كارثة في الإسكندرية.. ضبط 3 أطنان مكرونة تحوي حشرات

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

مكرونة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت عن ضبط 1100 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

البداية من منطقة حدائق القبة بالقاهرة، أمكن ضبط مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بحوزته 10 أطنان زيت طعام معبأة داخل تنكات وبراميل وعبوات مجهولة المصدر.وتم ضبط مالك مصنع مكرونة بالإسكندرية بحيازته 3 أطنان معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها