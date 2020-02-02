تاجر قماش بدرجة نصاب.. مباحث الأموال العامة كشفته

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

ضبط متهم - تعبيرية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون، فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 440 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأقمشة من خلال المحل الخاص به، والحصول من الشاكيين على

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأقمشة من خلال المحل الخاص به، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 440 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.



كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



