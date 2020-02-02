جريمة

تاجر قماش بدرجة نصاب.. مباحث الأموال العامة كشفته

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
ضبط متهم - تعبيرية
ضبط متهم - تعبيرية
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون، فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 440 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.
أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأقمشة من خلال المحل الخاص به، والحصول من الشاكيين على
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علاقة حميمة وزواج عرفي.. سر جثة سيدة على الطريق

جثة على الطريق شكلت لغزا عكف ضباط قطاع الأمن العام على فك طلاسمه تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حتة تكشفت الحقيقة الصادمة تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة بقيادة اللواء أشرف الجندي، بعد ورود بلاغا لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، تبين بالفحص والمعاينة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، تعمل مدربة قيادة سيارات، مقيمة بدائرة القسم، بطريق "القاهرة - السويس"، ولا توجد بها أي آثار طعنات أو سحجات أو كدمات ظاهرية.
اسمدة

ضبط 152 طن أسمدة وأعلاف زراعية مغشوشة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ72 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 4 مخازن ومتاجر وسيارتين بإجمالى مضبوطات بلغت (152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية)، مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون تسجيلات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.
سجن

الموافقة على التماس 6 نزلاء لزيارة ذويهم بسجن دمنهور

استجاب قطاع السجون لالتماس 6 من نزلاء سجن دمنهور رجال لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم المودعات سجن دمنهور نساء، حيث تمت الزيارة وتم إعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم، وحرصها على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.
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أمن المنافذ يتصدى لـ7 قضايا تهريب في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 7 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – هواتف محمول – ساعات يد – ورق ألمونيوم – إطارات كاوتش للمعدات) وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 1,5 مليون جنيه.
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كلبش

النصب باسم الاستثمار.. الأرباح الشهرية فخ المستريحين

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على موظف بريد وميرد شركة أعلاف؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، بعد بلاغ تقدم به 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، اتهموه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 470 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهري، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.
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ضبط سيدتين احترفتا النصب بحيلة توظيف الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية لتضررهم من أحد الأشخاص له معلومات جنائية هو وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، حصلا منهم على 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبط المتهمة.
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تعرف على هدية الشرطة لمحدودي الدخل في عيدها الـ68

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" اعتباراً من 15 يناير ولمدة خمسة عشر يوماً بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتويهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل وبمناسبة عيد الشرطة الـ68.
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«إحنا ملوك التصدير»..حيلة زوجين للنصب على رجل أعمال

أوقعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بأحد الأشخاص وزوجته كونا عصابة للنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له بعد بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية يقيمان بمحافظة القاهرة.
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