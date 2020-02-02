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نائب: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

تحرير:أحمد جاد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم النائب ماجد طوبيا، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة، حول نتائج تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، التي وضعها المجلس القومي للسكان لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها، على أرض الواقع، خاصة أنه خلال الساعات القليلة الماضية وصل عدد المواليد وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 99 مليونا و944 ألفا ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان خلال ساعات إلى 100 مليون نسمة، موضحا أن الاستراتيجية من المفترض أنها قائمة على 5 محاور، هي: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام.
وتسائل طوبيا: "هل هناك متابعة لتفعيل هذه المحاور على أرض الواقع، وما آلت إليه الخطة الخمسية (2015 - 2020)، للاستراتيجية والتي ترتبط باستراتجيات أخرى ذات صلة، وهي مكافحة ختان الإناث، بما في ذلك وثيقة تمكين الأسرة، واستراتيجية الصحة الإنجابية، والحد من الزواج المبكر، هل أتت ثمارها على الأرض.وأشار إلى
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محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: السياحة تعود لأزهى عصورها بشهادة الخبراء

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات عجاف من الصعاب والتحديات، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية الخسيسة التي شهدتها مصر ودول المنطقة، ما تسبب في فقدان أعداد كبيرة من العمالة المدربة وتراجع أعداد السائحين الأجانب بشكل عام، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة بملايين الجنيهات.
كورونا 5

مصر توجه طائرة خاصة لإعادة المصريين من ووهان

استجابة لرغبة المصريين الموجودين في ووهان الصينية العودة إلى مصر، تحركت وزارة الطيران المدني بسرعة بتخصيص طائرة إيرباص وتوجيهها لإعادتهم، حيث قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع صباح اليوم بتفقد الطائرة الخاصة من طراز إيرباص A330/200 التابعة لشركة سياف، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، والتي تتسع لـ297 راكبًا، وأقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولي متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.
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مقترح برلماني بترميم الآثار في ميادين المحافظات

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والتنمية المحلية، بشأن وضع خطة عاملة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات بأنحاء الجمهورية، قائلة إنه في الآونة الأخيرة، شهدت التماثيل غير الأصلية المنتشرة في المحافظات والميادين حالة من الإهمال وتساقط أجزاء منها وانتشار الكتابات المسيئة عليها، بما يتطلب خطة لمواجهة ذلك، إما باستبدالها بتماثيل جديدة ذات دلالة تاريخية أو ترميمها، موضحة أنه رغم أن الأمر سهل وضروري في ذات الوقت إلا أنه لا توجد خطط ذات رؤية عامة لتطبيق ذلك في جميع المحافظات.
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نائب: يجب تشديد الرقابة على شركات العمالة بالخارج

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن شكاوى مواطنين من ممارسات شركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك بعد تلقي عديد من الشكاوى من المواطنين بشأن هذا الأمر، وأن الشركات تستغل الرغبة فى العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم ببمارسات خاطئة حيالهم، موضحا أن هذه الشركات تنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوى على اى تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم ثم تنقطع الصلة بينهم دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي تقدموا بها.
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عبد العال: تعديلات قانون السكك الحديدية يهدف لتعظيم موارد الهيئة

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون السكك الحديد، يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة، وكذلك الأراضي الغير مخصصة التي لا تندرج إطار النفع العام. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
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جدل في إعلام البرلمان بسبب نقابة الإعلاميين

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد وكيل اللجنة، التي تناقش طلبي إحاطة بشأن عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقا لقانون إنشائها، مشادات بين أمين السر النائب نادر مصطفى، وأعضاء اللجنة جليلة عثمان، وأسامة شرشر، وجلال عوارة، حيث اتهمهم أمين السر بـ"شخصنة" الاجتماع لصالح عوارة حتى يستطيع الحصول على كارنيه العضوية في الوقت الذي رأى النواب الثلاثة أنه يسعى لـ"تبويظ الاجتماع" لصالح أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة الحاضرين.
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نقل النواب توافق على اتفاقية قرض بـ461 مليون دولار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية «وتمثلها وزارة النقل» بصفتها المقترض، وبنك الإستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.
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صحة النواب تناقش أزمة المستلزمات الطبية المحجوزة بالجمارك

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، مناقشات ساخنة، خلال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة، بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية في الإفراج والجمارك، إذ قال مرشد، إن ذلك يتسبب في أن يضيع على وزارة الصحة وعلى مصر مبالغ طائلة وأجهزة طبية ومستلزمات المريض المصري في أمس الحاجة إليها.
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