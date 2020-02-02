نائب: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

تحرير:أحمد جاد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم النائب ماجد طوبيا، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة، حول نتائج تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، التي وضعها المجلس القومي للسكان لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها، على أرض الواقع، خاصة أنه خلال الساعات القليلة الماضية وصل عدد المواليد وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 99 مليونا و944 ألفا ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان خلال ساعات إلى 100 مليون نسمة، موضحا أن الاستراتيجية من المفترض أنها قائمة على 5 محاور، هي: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام.

وتسائل طوبيا: "هل هناك متابعة لتفعيل هذه المحاور على أرض الواقع، وما آلت إليه الخطة الخمسية (2015 - 2020)، للاستراتيجية والتي ترتبط باستراتجيات أخرى ذات صلة، وهي مكافحة ختان الإناث، بما في ذلك وثيقة تمكين الأسرة، واستراتيجية الصحة الإنجابية، والحد من الزواج المبكر، هل أتت ثمارها على الأرض.وأشار إلى