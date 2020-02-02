مقترح برلماني بترميم الآثار في ميادين المحافظات

تحرير:أحمد جاد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والتنمية المحلية، بشأن وضع خطة عاملة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات بأنحاء الجمهورية، قائلة إنه في الآونة الأخيرة، شهدت التماثيل غير الأصلية المنتشرة في المحافظات والميادين حالة من الإهمال وتساقط أجزاء منها وانتشار الكتابات المسيئة عليها، بما يتطلب خطة لمواجهة ذلك، إما باستبدالها بتماثيل جديدة ذات دلالة تاريخية أو ترميمها، موضحة أنه رغم أن الأمر سهل وضروري في ذات الوقت إلا أنه لا توجد خطط ذات رؤية عامة لتطبيق ذلك في جميع المحافظات.

وتابعت رزق الله، في تصريح لها، اليوم الأحد، أنه يمكن التنسيق مع كليات الآثار والفنون الجميلة للمشاركة في تجميل وتحسين الصورة البصرية للميادين، عن طريق إنشاء نماذج من تماثيل تتماشى مع ثقافة المحافظات، مقترحة أنه يمكن جعل الأمر ضمن مشروعات التخرج للطلبة، ويتم تسجيله باسمهم، وأيضا بمساعدة وزارة الآثار