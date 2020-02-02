مصر توجه طائرة خاصة لإعادة المصريين من ووهان

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

استجابة لرغبة المصريين الموجودين في ووهان الصينية العودة إلى مصر، تحركت وزارة الطيران المدني بسرعة بتخصيص طائرة إيرباص وتوجيهها لإعادتهم، حيث قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع صباح اليوم بتفقد الطائرة الخاصة من طراز إيرباص A330/200 التابعة لشركة سياف، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، والتي تتسع لـ297 راكبًا، وأقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولي متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

والتقى منار أفراد الركب الطائر والفريق الطبي التابع لوزارة الصحة المرافق للطائرة، واطمأن على تجهيزات الطائرة وتزويدها بكل المستلزمات والمعدات الطبية الوقائية، حيث تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كيفية التعامل مع الركاب واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة منذ صعود الراكب على الطائرة وحتى وصوله إلى