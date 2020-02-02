ملابسات سقوط «مستريح سوهاج» في قبضة الشرطة

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م

أموال

حلقة جديدة سجلتها محاضر الشرطة في مسلسل سقوط محترفي أعمال النصب على المواطنين بضبط "مستريح سوهاج" والتي تكشفت تفاصيلها بعد بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد دون إبداء أي أسباب واضحة.

جهود البحث والتحري أكدت صحة الواقعة، وتبين أن عاملا زراعيا مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، يمارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى من خلال شركة استثمار عقارى ملك شقيقه، والحصول



جهود البحث والتحري أكدت صحة الواقعة، وتبين أن عاملا زراعيا مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، يمارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى من خلال شركة استثمار عقارى ملك شقيقه، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,000,000 مليون جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية.



كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



