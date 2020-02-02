سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 698 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 698 جنيهًا.عيار 24: 798 جنيهًا.عيار 18: 598 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5584 جنيهًا.سعر الأوقية: 1587 دولارًا.وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي
اقرأ المزيد
شبكات المحمول

تعرف على مناطق ضعف شبكة المحمول بحسب تنظيم الاتصالات

أصدر اليوم المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج القياسات لشهر ديسمبر لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين. وتم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحى.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

«رحلة مع مغامر مصري» تروج لمشروعات وزارة الاتصالات

رحبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية رحلة المغامر المصري علي عبده التي يجوب فيها كافة محافظات مصر بدراجة كهربائية في رحلة تعد هي الأطول في العالم وتستغرق مائة يوم تبدأ من معبد أبو سمبل في 22 فبراير المقبل، تزامناً مع المواعد السنوي لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وتنتهي في الأول من يونيو 2020 عند أهرامات الجيزة، يجوب الرحالة خلالها 75 مدينة في جميع محافظات مصر، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعم النماذج الواعدة للشباب، وتشجيع المبادرات الإبداعية والأفكار الابتكارية لهذه النماذج الملهمة.
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

هل تنجح الحكومة في تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد؟

في يونيو الماضي، أجرت وزارة التموين محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي. وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الدعم العيني مستمر، وأن الحكومة تدرس مقترح الدعم النقدي ولكنه لن يتم إلا بالمناقشة مع ممثلي الشعب، لافتا إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو أي تغيير في نظام الدعم الحالي لن يتم إلا من خلال قاعة البرلمان.
تعاملات بنكية (3)

البنك الأهلي يطرح منتج «معاش بكرة» التأميني الجديد

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك على هامش مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي". وأكد الوزير، أن إطلاق منتج "معاش بكره" يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
الذهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 697 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1587 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 693 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 693 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
الذهب (2)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 689 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية نحو 1573 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]