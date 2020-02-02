أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 698 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 698 جنيهًا.عيار 24: 798 جنيهًا.عيار 18: 598 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5584 جنيهًا.سعر الأوقية: 1587 دولارًا.وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي