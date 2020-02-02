مباحث إمبابة توقع تاجري حشيش وهيروين

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٩ م

مواد مخدرة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 1 كيلو جرام من مخدر الهيروين و875 جراما من مخدر الحشيش، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمشاركة قطاع الأمن العام اتجار عاطل له معلومات جنائية في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (1 كيلو جرام من مخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالى - هاتف محمول).

معلومات وتحريات المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث إمبابة قيام عاطل له معلومات جنائية مُقيم بمنطقة الوراق بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبطه حال تردده بدائرة القسم مُستقلاً دراجة نارية، وبحوزته

معلومات وتحريات المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث إمبابة قيام عاطل له معلومات جنائية مُقيم بمنطقة الوراق بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبطه حال تردده بدائرة القسم مُستقلاً دراجة نارية، وبحوزته (875 جراما من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .



أمام العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحالهما اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.



