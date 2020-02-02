مكافحة المخدرات تحبط تهريب 398 طربة حشيش بمطروح

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م

حشيش

ضربة موجعة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لتجار الكيف في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمى شرطة (الضبعة – الحمام) بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبط (عاطلين، يقيمان بمحافظة القاهرة، لأحدهما معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات فى كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما 148 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، مبلغ مالي وهاتفا محمول.كما أمكن ضبط عاطلين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبط (عاطلين، يقيمان بمحافظة القاهرة، لأحدهما معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات فى كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما 148 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، مبلغ مالي وهاتفا محمول.



كما أمكن ضبط عاطلين اثنين، لهما معلومات جنائية مسجلة، حال استقلالهما إحدى السيارات فى كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهما 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه.







