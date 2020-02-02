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كشف ينتظره العالم.. قبر الإسكندر الأكبر بين سيوة والإسكندرية

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
تمثال الإسكندر
تمثال الإسكندر
قبل أن ينقضي العام الفائت ومع أواخر ديسمبر، كانت شركة "نتفليكس" الأمريكية، الشهيرة بإنتاجها لأفلام تتجاوز مهمتها الدراما والتسلية، وتقفز إلى حدود مشاغبة القضايا الفكرية المثيرة للجدل، مثل فيلم الملاك، والبابوان، ومسلسل المسيح، كانت تعلن عن عزمها إنتاج فيلم عن الإسكندر الأكبر، سيجري تصويره في واحة سيوة في الغرب من القاهرة، من بطولة النجم البريطاني الشهير بن ويشا.
وفي الوقت نفسه ومع الإعلان عن هذا الفيلم، كانت الإسكندرية تشهد عودة لبعثة آثار يونانية تجري حفريات تاريخية في منطقة الشلالات، حيث أنقاض الإسكندرية القديمة التي بناها الإسكندر الأكبر، بحسب "سكاي نيوز عربية".وما بين واحة سيوة والإسكندرية لم يعد هناك من شك في أن حلم العثور على مقبرة الإسكندر يداعب عقول
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