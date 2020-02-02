أمن المنافذ يتصدى لـ7 قضايا تهريب في 24 ساعة

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

منفذ جمركي

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 7 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – هواتف محمول – ساعات يد – ورق ألمونيوم – إطارات كاوتش للمعدات) وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 1,5 مليون جنيه.

فى مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، صيد بدون تصريح، سرقة، انتحال شخصية، مخالفات السائقين).مروريا، تم تحرير 1178 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 269 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة

فى مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، صيد بدون تصريح، سرقة، انتحال شخصية، مخالفات السائقين).



مروريا، تم تحرير 1178 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 269 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات" أمكن ضبط عددا من القضايا المتنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين المخالفين. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



