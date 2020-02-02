بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد موقعة الهلال السوداني

تحرير:محمد جمال ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

الأهلي

عادت إلى القاهرة، اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قادمة من الخرطوم بعد لقاء فريق الهلال السوداني مساء أمس السبت في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. أنهت البعثة القادمة من الخرطوم إجراءات وصولها، وتوجه اللاعبون إلى منازلهم مباشرة من المطار قبل التجمع والاستعداد للمباريات القادمة للمارد الأحمر، وشهدت مباراة الأهلي والهلال أحداث شغب من جماهير الفريق السوداني، حيث اقتحم بعضهم أرض الملعب.

وتم احتجاز بعثة الأهلي في ملعب المباراة من قبل الأمن السوداني لأكثر من 90 دقيقة عقب اللقاء، وتم فرض حراسة أمنية مشددة على البعثة منذ خروجها من الملعب إلى الفندق ومنه إلى مطار الخرطوم للعودة إلى مصر. وكان التعادل الإيجابي حسم لقاء فريق الأهلي على نظيره الهلال السوداني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي

وتم احتجاز بعثة الأهلي في ملعب المباراة من قبل الأمن السوداني لأكثر من 90 دقيقة عقب اللقاء، وتم فرض حراسة أمنية مشددة على البعثة منذ خروجها من الملعب إلى الفندق ومنه إلى مطار الخرطوم للعودة إلى مصر.



وكان التعادل الإيجابي حسم لقاء فريق الأهلي على نظيره الهلال السوداني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب الجوهرة بأم درمان، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



بهذا التعادل تأهل الأهلي لدور الثمانية، بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما جاء النجم الساحلي في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.