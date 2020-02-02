لو بتعاني من الإجهاد.. تناولي هذه الأطعمة

أوضحت دراسة أن الشاي الأخضر لديه القدرة على التقليل من التوتر، نتيجة لوجود نسبة قليلة من الكافيين، بجانب معدلات مرتفعة من "L-theanine"- بروتين يمنح المخ الاسترخاء المرجو.

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

التوتر والقلق

تزداد ضغوط الحياة كل يوم بشكل كبير، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، لا نستطيع التعايش بشكل جيد، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي يقل إنتاجنا، ويلاحقنا الإحباط دائمًا، ولكن توجد بعض الطرق البسيطة، التي تساعدك في التخلص من التوتر والإجهاد، وهي اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الضرورية التي يتطلبها الجسم، وتخفف من الشعور بالاكتئاب، على سبيل المثال الأفوكادو والألياف الغذائية وشاي الأعشاب، وذلك نقلًا عن "boldsky".

تجعلنا أساليب الحياة أكثر عرضة للشعور بالتوتر والاكتئاب، مما يؤثر على صحتنا بشكل كبير، كما أنه يضعف من أجهزة الجسم، وخاصة الجهاز الهضمي والمناعي إضافة إلى الجهاز العصبي، ولكن لا تشعر بالحيرة، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع التوتر والتقليل من معدلاته، على الجانب الآخر، هل تعلم