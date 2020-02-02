لو بتعاني من الإجهاد.. تناولي هذه الأطعمة

أوضحت دراسة أن الشاي الأخضر لديه القدرة على التقليل من التوتر، نتيجة لوجود نسبة قليلة من الكافيين، بجانب معدلات مرتفعة من "L-theanine"- بروتين يمنح المخ الاسترخاء المرجو.
تزداد ضغوط الحياة كل يوم بشكل كبير، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، لا نستطيع التعايش بشكل جيد، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي يقل إنتاجنا، ويلاحقنا الإحباط دائمًا، ولكن توجد بعض الطرق البسيطة، التي تساعدك في التخلص من التوتر والإجهاد، وهي اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الضرورية التي يتطلبها الجسم، وتخفف من الشعور بالاكتئاب، على سبيل المثال الأفوكادو والألياف الغذائية وشاي الأعشاب، وذلك نقلًا عن "boldsky".
تجعلنا أساليب الحياة أكثر عرضة للشعور بالتوتر والاكتئاب، مما يؤثر على صحتنا بشكل كبير، كما أنه يضعف من أجهزة الجسم، وخاصة الجهاز الهضمي والمناعي إضافة إلى الجهاز العصبي، ولكن لا تشعر بالحيرة، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع التوتر والتقليل من معدلاته، على الجانب الآخر، هل تعلم
تجعلنا أساليب الحياة أكثر عرضة للشعور بالتوتر والاكتئاب، مما يؤثر على صحتنا بشكل كبير، كما أنه يضعف من أجهزة الجسم، وخاصة الجهاز الهضمي والمناعي إضافة إلى الجهاز العصبي، ولكن لا تشعر بالحيرة، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع التوتر والتقليل من معدلاته، على الجانب الآخر، هل تعلم أن الشعور بالتوتر والقلق يجعلك ترغب في تناول العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين B، C، والمغنسيوم والمنجنيز والسيلينيوم، حيث لكل منها تأثير على الدوائر العصبية، مثل الشعور والحالة المزاجية، لذا عليك باختيار الأطعمة، التي تساعد في التخفيف من التوتر وتشعرك بالهدوء.
وما يلي بعض من الأطعمة الهامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، للتقليل من شعورك بالتوتر:
1-الأفوكادو
مثل هذه الأنواع من الخضراوات، تتميز بقدرتها على التقليل من معدلات التوتر، لأنها تحتوي على كمية معقولة من أحماض أوميجا3 الدهنية، وفيتامين E، A والعناصر الغذائية الأخرى الهامة التي يحتاجها الجسم، فوفقًا لخبراء التغذية، تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تعديل الحالة المزاجية، والتقليل من التوتر والاكتئاب والغضب والقلق.
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2-البذور
من الخيارات المثالية التي يجب تناولها باستمرار، حيث تتميز بخصائص مضادة للتوتر والقلق، كما أنها تحتوي على معدلات عالية من أحماض أوميجا3 الدهنية والمغنسيوم، إضافة إلى المعادن والفيتامينات الهامة الأخرى، التي تعمل على التعامل مع معدلات التوتر بشكل جيد، بما في ذلك بذور الشيا وبذور عباد الشمس وبذور الكتان.
3-شاي الأعشاب
يتميز بتأثير مهديء، حيث يقلل من معدلات التوتر، ويعدل من الحالة المزاجية بشكل كبير فوضحت دراسة أن الشاي الأخضر لديه القدرة على التقليل من التوتر، نتيجة لوجود نسبة قليلة من الكافيين، بجانب معدلات مرتفعة من "L-theanine"- بروتين يمنح المخ الاسترخاء والراحة المرجوة.
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4-الشوفان
من الأطعمة المهدئة، التي تعمل على تنظيم هرمون التوتر -السيروتونين-، كما أنه غني بفيتامين B والمنجنيز، الذي يساعد في التقليل من التوتر وتعديل الحالة المزاجية، لذا عليك بتناول طبق من الشوفان مع إضافة الفواكه المجففة في وجبة الإفطار.
5-الفواكه الحمضية
من أفضل أنواع الفواكه، وخاصة في فصل الشتاء، حيث تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C ومضدات الأكسدة، التي تساعد في التقليل من التوتر، فوفقًا لبعض من الدراسات والأبحاث، يعمل فيتامين C على التقليل من الإجهاد البدني والضغط النفسي والقلق والغضب.
6-البيض
يتميز بمعدلات عالية من البروتين والكولين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إضافة إلى مجموعة فيتامين B المركبة والعناصر الغذائية الأخرى، التي تعمل على التحسين من الحالة المزاجية، وذلك من خلال تقليل التوتر والغضب.
7-الديك الرومي
غني بالتربتوفان الذي يتحول بعد ذلك إلى الدوبامين-من الهرمونات الجيدة بالجسم-، يعتبر الدوبامين أحد الهرمونات المسئولة عن تعزيز الحالة المزاجية والتقليل من معدلات التوتر والقلق والإجهاد.
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