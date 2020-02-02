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لو بتعاني من الإجهاد.. تناولي هذه الأطعمة

أوضحت دراسة أن الشاي الأخضر لديه القدرة على التقليل من التوتر، نتيجة لوجود نسبة قليلة من الكافيين، بجانب معدلات مرتفعة من "L-theanine"- بروتين يمنح المخ الاسترخاء المرجو.
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
التوتر والقلق
التوتر والقلق
تزداد ضغوط الحياة كل يوم بشكل كبير، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، لا نستطيع التعايش بشكل جيد، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي يقل إنتاجنا، ويلاحقنا الإحباط دائمًا، ولكن توجد بعض الطرق البسيطة، التي تساعدك في التخلص من التوتر والإجهاد، وهي اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الضرورية التي يتطلبها الجسم، وتخفف من الشعور بالاكتئاب، على سبيل المثال الأفوكادو والألياف الغذائية وشاي الأعشاب، وذلك نقلًا عن "boldsky".
تجعلنا أساليب الحياة أكثر عرضة للشعور بالتوتر والاكتئاب، مما يؤثر على صحتنا بشكل كبير، كما أنه يضعف من أجهزة الجسم، وخاصة الجهاز الهضمي والمناعي إضافة إلى الجهاز العصبي، ولكن لا تشعر بالحيرة، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع التوتر والتقليل من معدلاته، على الجانب الآخر، هل تعلم
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الشوكولاتة-الداكنة

الشوكولاتة البيضاء VS الداكنة.. اعرف الفرق والفوائد

يقول خبراء التغذية، إن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب، لكن جاءت بعض الدراسات الحديثة منادية بأهمية الشوكولاتة، خاصة الداكنة منها، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى التحكم في ضغط الدم، إذ يجب تناولها بكميات معتدلة، فالأطعمة الطبيعية تعد أكثر فاعلية بشكل كبير من الأدوية الكيميائية، بحسب ما ذكر موقع "timesofindia".. لكن هل تختلف الشوكولاتة الداكنة عن الشوكولاتة البيضاء؟
نصائح-لاتخاذ-قرارا صحيح-في-العام الجديد

احذر.. الجوع يؤثر على اتخاذ قرارات سليمة بشأن حياتك

تحتاج بعض القرارات إلى التفكير بشكل عميق، مع دراسة الموضوع من جميع النواحي، وقد يتطلب منك الأمر فترة، لكن في النهاية سوف تصل إلى القرار السليم، ويقول بعض خبراء التغذية أن الطعام يؤثر بشكل كبير على تفكيرك،، وربما تقوم ببعض الحماقات، فالشعور بالجوع يجعلك تتصرف بعشوائية، لأن عقلك مشغول بأمر آخر، وللتأكد من ذلك قام الباحثون بعمل دراسة على مجموعة من الأشخاص، للتأكد من أن الطعام يلعب دورا في اتخاذ قرار سليم، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الملح-الفلفل-الليمون

عالج التهاب الحلق والبرد بالملح والليمون والفلفل

تتميز الوصفات الطبيعية بخلط مجموعة من المكونات، كلًا منهما يحتوي على عناصر غذائية فعالة تساعد بشكل ما، على سبيل المثال يقال أن الزنجبيل بالقرفة، يعمل على محاربة السمنة والوقاية من مرض السكري والزهايمر، كما أن الليمون والنعناع مزيج رائع يساعد في التخلص من عسر الهضم، وتقوية العضلات، وتنشيط الدورة الدموية، ولكن هل سمعت مسبقًا عن خليط يتكون من الفلفل والملح والليمون؟ يعالج نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يخلصك من التهاب الحلق المزعج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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زيت-التامانو

دراسة: زيت فول الصويا يؤدي إلى تغيرات جينية في المخ

ما زالت الزيوت الحيوية تحتل مكانة كبيرة من حيث الفوائد الصحية والعلاجية وعالم التجميل، فزيت جوز الهند يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة خالية من الحبوب، كما أن زيت اللوز يتميز بمكانة كبيرة في التخلص من الهالات السوداء، وبالنسبة للطهي فزيت الزيتون يحتل مكانة كبيرة، لأنه خالي من الدهون الثلاثية، ويحافظ على صحة الجسم، وليس ذلك فقط بل زيت الصويا أيضًا يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين مقاومة الأنسولين، ولكن قد يسبب لك تغيير بجينات المخ!، نقلًا عن "timesofindia".
لو-مريض-بالسكر-المشروم-غذاء-مثالي

دراسة: المشروم سناك صحي لمرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى نظام غذائي يحتوي على بعض من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، مع تجنب الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكريات المضافة، حتى لا تحدث مضاعفات، ولكن هل يعتبر المشروم صحي لمرضى السكري؟ يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن ادراجها في الروتين الغذائي، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على معدل منخفض من السكر، بجانب ذلك غني بالسكريات الصحية، ومنخفض من حيث الكربوهيدرات، نقلًا عن موقع "boldsky".
عصير البرتقال

بسبب التوتر.. لماذا يشتهي الجسم عصير البرتقال؟

يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".
-فيتامين B12

للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".
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