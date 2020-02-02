رياضة

أفشة: تركيزنا الآن على لقاء بيراميدز في الدوري

تحرير:محمد جمال ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
تحدث محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، عن نجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة مشيرًا إلى أنه لن يجعل الأهلي يفقد تركيزه قبل لقاء بيراميدز في الدوري الخميس المقبل. وقال أفشة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي مرة أخرى".
وأكمل "أفشة" خلال تصريحاته: "الأهلي خاض مباراة الهلال في ظروف جماهيرية صعبة جدًّا وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث في المباراة".  واستكمل تصريحاته: "لاعبو الأهلي خاضوا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة في ذلك ولكن في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع
اقرأ المزيد
شريف إكرامي

إكرامي يعلن رحيله عن صفوف الأهلى بنهاية الموسم

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي. وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورًا بما حققته، باحثًا عن تجربة وتحدٍّ جديدين، وسأظل دائمًا ممتنًا لهذا الكيان وفخورًا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يومًا ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار". وقال إكرامي إنه بعد مشوار امتد أكثر من 23 عامًا ناشئًا ولاعبًا بالفريق الأول اتخذ أهم قراراته وأصعبها
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

الزمالك يؤجل مؤتمر "السوبر الإفريقي" للثلاثاء

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له غدًا الإثنين ليقام يوم الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة صباحًا بمقر النادي. وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا في العاشرة صباح الثلاثاء، وذلك نظرًا لوجود أحمد جلال نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس. وكان مرتضى منصور قد قرر عقد مؤتمر صحفي ليتحدث من خلاله عن الموقف النهائي للفريق من خوض السوبر الإفريقي من عدمه.
الاهلي-والهلال-السوداني (5)

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد موقعة الهلال السوداني

عادت إلى القاهرة، اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قادمة من الخرطوم بعد لقاء فريق الهلال السوداني مساء أمس السبت في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. أنهت البعثة القادمة من الخرطوم إجراءات وصولها، وتوجه اللاعبون إلى منازلهم مباشرة من المطار قبل التجمع والاستعداد للمباريات القادمة للمارد الأحمر، وشهدت مباراة الأهلي والهلال أحداث شغب من جماهير الفريق السوداني، حيث اقتحم بعضهم أرض الملعب.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلي-والهلال-السوداني (5)

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد موقعة الهلال السوداني

عادت إلى القاهرة، اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قادمة من الخرطوم بعد لقاء فريق الهلال السوداني مساء أمس السبت في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. أنهت البعثة القادمة من الخرطوم إجراءات وصولها، وتوجه اللاعبون إلى منازلهم مباشرة من المطار قبل التجمع والاستعداد للمباريات القادمة للمارد الأحمر، وشهدت مباراة الأهلي والهلال أحداث شغب من جماهير الفريق السوداني، حيث اقتحم بعضهم أرض الملعب.
الاهلي-والهلال-السوداني (6)

الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة الأهلي والهلال السوداني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسجل محمد مجدي قفشة هدف المارد الأحمر الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بينما جاء هدف الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بأقدام عبد الرازق عمر. وجاء هدف الأهلي عبر تمريرة من حسين الشحات خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، مررها من لمسة واحدة لقفشة أمام المرمى ليحولها الأخير بتسديدة من لمسة واحدة إلى أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.
الزمالك -ومازيمبي‎ (5)

رسميًا.. الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الفريق الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق كالينجو وتعادل أري بابيل لأول أغسطس في الدقيقة 69. بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ويرتفع رصيد كل منهما إلى 3 نقاط وبذلك يتأهل الزمالك رسميا إلى دور الـ8 بعد أن وصل رصيده إلى 8 نقاط فيما حصد مازيمبي بطاقة المركز الأول عن المجموعة.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]