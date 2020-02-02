أفشة: تركيزنا الآن على لقاء بيراميدز في الدوري

تحرير:محمد جمال ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

محمد مجدي أفشة

تحدث محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، عن نجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة مشيرًا إلى أنه لن يجعل الأهلي يفقد تركيزه قبل لقاء بيراميدز في الدوري الخميس المقبل. وقال أفشة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي مرة أخرى".

وأكمل "أفشة" خلال تصريحاته: "الأهلي خاض مباراة الهلال في ظروف جماهيرية صعبة جدًّا وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث في المباراة". واستكمل تصريحاته: "لاعبو الأهلي خاضوا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة في ذلك ولكن في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع