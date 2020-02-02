الزمالك يؤجل مؤتمر "السوبر الإفريقي" للثلاثاء

تحرير:محمد جمال ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له غدًا الإثنين ليقام يوم الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة صباحًا بمقر النادي. وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا في العاشرة صباح الثلاثاء، وذلك نظرًا لوجود أحمد جلال نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس. وكان مرتضى منصور قد قرر عقد مؤتمر صحفي ليتحدث من خلاله عن الموقف النهائي للفريق من خوض السوبر الإفريقي من عدمه.

وفي وقت سابق، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 14 من شهر فبراير الجاري، على ملعب نادي الغرافة بقطر، موعدًا لبطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي، والذي يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفيدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجي التونسي بصفته بطل الدورة السابقة لدوري أبطال إفريقيا. ورفض



وفي وقت سابق، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 14 من شهر فبراير الجاري، على ملعب نادي الغرافة بقطر، موعدًا لبطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي، والذي يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفيدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجي التونسي بصفته بطل الدورة السابقة لدوري أبطال إفريقيا.



ورفض مرتضى منصور سفر الزمالك إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي، قبل أن يرسل النادي الأبيض قائمته بصورة رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي ستكون موجودة في قطر لاستخراج التأشيرات للبعثة البيضاء.



ليعلن مرتضى منصور أن إرسال أسماء البعثة لا يعني موافقته على خوض المباراة في قطر، وأن بعض الأمور يتوقف عليها موقف النادي النهائي من خوض المباراة من عدمه، ومنها ضمان أمان البعثة البيضاء في قطر.