رياضة

الزمالك يؤجل مؤتمر "السوبر الإفريقي" للثلاثاء

تحرير:محمد جمال ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له غدًا الإثنين ليقام يوم الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة صباحًا بمقر النادي. وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا في العاشرة صباح الثلاثاء، وذلك نظرًا لوجود أحمد جلال نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس. وكان مرتضى منصور قد قرر عقد مؤتمر صحفي ليتحدث من خلاله عن الموقف النهائي للفريق من خوض السوبر الإفريقي من عدمه.
وفي وقت سابق، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 14 من شهر فبراير الجاري، على ملعب نادي الغرافة بقطر، موعدًا لبطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي، والذي يشارك به الزمالك بصفته بطلا للكونفيدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجي التونسي بصفته بطل الدورة السابقة لدوري أبطال إفريقيا. ورفض
اقرأ المزيد
شريف إكرامي

إكرامي يعلن رحيله عن صفوف الأهلى بنهاية الموسم

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي. وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورًا بما حققته، باحثًا عن تجربة وتحدٍّ جديدين، وسأظل دائمًا ممتنًا لهذا الكيان وفخورًا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يومًا ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار". وقال إكرامي إنه بعد مشوار امتد أكثر من 23 عامًا ناشئًا ولاعبًا بالفريق الأول اتخذ أهم قراراته وأصعبها
افشة

أفشة: تركيزنا الآن على لقاء بيراميدز في الدوري

تحدث محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، عن نجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة مشيرًا إلى أنه لن يجعل الأهلي يفقد تركيزه قبل لقاء بيراميدز في الدوري الخميس المقبل. وقال أفشة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي مرة أخرى".
الاهلي-والهلال-السوداني (5)

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد موقعة الهلال السوداني

عادت إلى القاهرة، اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قادمة من الخرطوم بعد لقاء فريق الهلال السوداني مساء أمس السبت في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. أنهت البعثة القادمة من الخرطوم إجراءات وصولها، وتوجه اللاعبون إلى منازلهم مباشرة من المطار قبل التجمع والاستعداد للمباريات القادمة للمارد الأحمر، وشهدت مباراة الأهلي والهلال أحداث شغب من جماهير الفريق السوداني، حيث اقتحم بعضهم أرض الملعب.
اقرأ المزيد من الأخبار
مرتضى منصور (4)

مرتضى يتحدث عن خوض السوبر والأفضل للزمالك في إفريقيا

وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي، قائلًا أنه كشف 12 متآمرًا ضد النادي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها، ووضعت شرطين من أجل السفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: خوض السوبر الإفريقي في يد الدولة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أرسل قائمة مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لأنه حسب وصفه، لم يحدد مكانا لها. وقال مرتضى: "لدينا مؤتمر صحفي يوم الأحد، سنكشف بالمستندات الإرهاب والتهديدات التي نتعرض لها. أرسلنا خطابا إلى كاف كذلك وسيناقشه قبل انطلاق مؤتمرنا الصحفي، وجو العداء الذي نتعرض له (قبل السفر إلى قطر) غير رياضي. أرسلت القائمة إلى كاف بغض النظر عن مكان لعب المباراة، والملف لدى القيادة السياسية والأجهزة الرقابية. هذه قضية أمن قومي مصري، هل من الممكن أن نلعب في دولة معادية؟".
مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بن شرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
الزمالك -ومازيمبي‎ (6)

قرار مثير من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ومازيمبي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا دخول للمباريات بعد ذلك ببطاقة المشجعين في الفترة المقبلة، جاء ذلك بعد تعادل الفريق الأبيض مع مازيمبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال رئيس الزمالك في تصريحاته بعد اللقاء:" لا توجد مباراة حضرها الألتراس وفاز فيها الفريق وراجعوا التاريخ.. حضور المباريات المقبلة لجماهير الجمعية العمومية و سنقطع علاقاتنا بتذكرتي، والنتيجة تؤهل الفريق لدور الثمانية بنسبة كبيرة والقادم أهم والجميع خلف الفريق
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]