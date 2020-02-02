جريمة

الموافقة على التماس 6 نزلاء لزيارة ذويهم بسجن دمنهور

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
استجاب قطاع السجون لالتماس 6 من نزلاء سجن دمنهور رجال لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم المودعات سجن دمنهور نساء، حيث تمت الزيارة وتم إعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم، وحرصها على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.
من ناحية أخرى، استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصةً لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير
اقرأ المزيد
محمد هنيدى

بسبب كورونا.. هنيدي بـ"الكمامة" في فول الصين العظيم

نشر الفنان محمد هنيدي صورة على حسابه الشخصي عبر تويتر من فيلمه "فول الصين العظيم"، وهو يجلس بجوار صديقته الصينية "لي"، داخل التاكسي، ولكنه وضع "كمامة" على وجهه، وكأنه يحمي نفسه من مرض كورونا، وذلك على سبيل المزاح. "هنيدي" اعتاد أن يشارك جمهوره أي "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انهالت التعليقات الساخرة من متابعيه على الصورة. واحتفل "هنيدي" أمس بعيد ميلاد الـ 54، ونشر تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب قائلا: "شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي.. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز".
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

علاقة حميمة وزواج عرفي.. سر جثة سيدة على الطريق

جثة على الطريق شكلت لغزا عكف ضباط قطاع الأمن العام على فك طلاسمه تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حتة تكشفت الحقيقة الصادمة تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة بقيادة اللواء أشرف الجندي، بعد ورود بلاغا لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، تبين بالفحص والمعاينة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، تعمل مدربة قيادة سيارات، مقيمة بدائرة القسم، بطريق "القاهرة - السويس"، ولا توجد بها أي آثار طعنات أو سحجات أو كدمات ظاهرية.
اسمدة

ضبط 152 طن أسمدة وأعلاف زراعية مغشوشة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ72 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 4 مخازن ومتاجر وسيارتين بإجمالى مضبوطات بلغت (152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية)، مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون تسجيلات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يتصدى لـ7 قضايا تهريب في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 7 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – هواتف محمول – ساعات يد – ورق ألمونيوم – إطارات كاوتش للمعدات) وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 1,5 مليون جنيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
كلبش

«مات الجدع».. ملابسات مصرع مالك كافيه في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات وفاة مالك كافيتريا بعدما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بحدوث مصادمة ومتوفى ببندر طلخا، وتبين أنه أثناء سير مُدرسة بالشارع المشار إليه قام شخص مجهول يستقل "توك توك" بدون لوحات معدنية، بخطف حقيبة يدها، وحال مشاهدة مالك كافيتريا للواقعة لاحق مركبة "التوك توك" الذى يستقله الجناه قائداً دراجة نارية "ملكه" إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل، مما أدى لوفاته وفر قائد السيارة هارباً.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
كلنا-واحد (3)

تعرف على هدية الشرطة لمحدودي الدخل في عيدها الـ68

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" اعتباراً من 15 يناير ولمدة خمسة عشر يوماً بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتويهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل وبمناسبة عيد الشرطة الـ68.
مخدر-الحشيش (2)

إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]