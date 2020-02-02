الموافقة على التماس 6 نزلاء لزيارة ذويهم بسجن دمنهور

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م

سجن - أرشيفية

استجاب قطاع السجون لالتماس 6 من نزلاء سجن دمنهور رجال لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم المودعات سجن دمنهور نساء، حيث تمت الزيارة وتم إعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم، وحرصها على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

من ناحية أخرى، استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصةً لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير

من ناحية أخرى، استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصةً لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.



يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الجهات الشرطية بمختلف المحافظات، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.



