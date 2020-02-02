ضبط 152 طن أسمدة وأعلاف زراعية مغشوشة

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م

أسمدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ72 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 4 مخازن ومتاجر وسيارتين بإجمالى مضبوطات بلغت (152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية)، مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون تسجيلات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.

وضبط 4 محلات جزارة، محل سمك بإجمالى مضبوطات بلغت 297,5 كيلو جرام من اللحوم والأسماك بمخالفة الذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص.فى مجال حماية البيئة والصحة العامة أمكن ضبط 12 منشأة و6 سيارات بمضبوطات بلغت 440,555 طن (شطة- مياه – مواد غذائية") مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون ترخيص وبدون بيانات



وضبط 4 محلات جزارة، محل سمك بإجمالى مضبوطات بلغت 297,5 كيلو جرام من اللحوم والأسماك بمخالفة الذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص.



فى مجال حماية البيئة والصحة العامة أمكن ضبط 12 منشأة و6 سيارات بمضبوطات بلغت 440,555 طن (شطة- مياه – مواد غذائية") مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون ترخيص وبدون بيانات إضافة إلى مخالفات (عدم اكتمال سجل الحالة البيئية- عدم اكتمال سجل المواد والمخالفات الخطرة – عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة - عدم وجود الموافقة البيئية - تراكم كميات كبيرة من ناتج الفرم والتعقيم والرماد على سطح الأرض - النفايات الطبية الخطرة).



فى مجال مكافحة السحابة السوداء (عوادم السيارات) تم ضبط 70 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات اإنبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة.



