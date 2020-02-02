جريمة

علاقة حميمة وزواج عرفي.. سر جثة سيدة على الطريق

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
جثة على الطريق شكلت لغزا عكف ضباط قطاع الأمن العام على فك طلاسمه تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حتة تكشفت الحقيقة الصادمة تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة بقيادة اللواء أشرف الجندي، بعد ورود بلاغا لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، تبين بالفحص والمعاينة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، تعمل مدربة قيادة سيارات، مقيمة بدائرة القسم، بطريق "القاهرة - السويس"، ولا توجد بها أي آثار طعنات أو سحجات أو كدمات ظاهرية.
جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، توصلت جهوده إلى أن السيدة توفيت أثناء العلاقة الزوجية مع حداد، تزوجته عرفيا منذ 5 أيام، في شقته بمدينة بدر، وأنه تخلص مناه بمكان العثور عليها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأقر بزواجه من المجني عليها عرفياً
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محمد هنيدى

بسبب كورونا.. هنيدي بـ"الكمامة" في فول الصين العظيم

نشر الفنان محمد هنيدي صورة على حسابه الشخصي عبر تويتر من فيلمه "فول الصين العظيم"، وهو يجلس بجوار صديقته الصينية "لي"، داخل التاكسي، ولكنه وضع "كمامة" على وجهه، وكأنه يحمي نفسه من مرض كورونا، وذلك على سبيل المزاح. "هنيدي" اعتاد أن يشارك جمهوره أي "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انهالت التعليقات الساخرة من متابعيه على الصورة. واحتفل "هنيدي" أمس بعيد ميلاد الـ 54، ونشر تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب قائلا: "شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي.. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز".
اسمدة

ضبط 152 طن أسمدة وأعلاف زراعية مغشوشة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ72 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 4 مخازن ومتاجر وسيارتين بإجمالى مضبوطات بلغت (152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية)، مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون تسجيلات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.
سجن

الموافقة على التماس 6 نزلاء لزيارة ذويهم بسجن دمنهور

استجاب قطاع السجون لالتماس 6 من نزلاء سجن دمنهور رجال لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم المودعات سجن دمنهور نساء، حيث تمت الزيارة وتم إعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم، وحرصها على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.
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أمن المنافذ يتصدى لـ7 قضايا تهريب في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 7 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – هواتف محمول – ساعات يد – ورق ألمونيوم – إطارات كاوتش للمعدات) وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 1,5 مليون جنيه.
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الخيانة كلمة السر في سرقة خزينة شركة بعابدين

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة بمحتوياتها من داخل شركة وإعادة المسروقات بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى شركات الملابس الجاهزة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه تحوي مبلغ 24,500 ألف جنيه، 19 شيكا، 6 إيصالات أمانة، نسخة من مفاتيح المكتب، وتبين بالانتقال وإجراء المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة.
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تفحم سيارة وتصادم مروع على «صحراوي الإسكندرية»

تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، موقع حادث تصادم شاحنتين أسفر عن اشتعال النيران بسيارة ملاكي دون خسائر في الأرواح. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثان العامرية بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 58 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه القاهرة، وتوقف حركة المرور، في الوقت الذي أخطرت غرفة عمليات النجدة قيادات المرور والحماية المدنية لمعاينة موقع الحادث.
جثة- ارشفيفة

جثة على الطريق.. مأساة أب عثر على ابنه مقتولا

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى حل الجريمة اللغز لدى العثور على جثة سائق "توك ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز "مكبل اليدين"، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة قليوب (بمديرية أمن القليوبية) تبلغ بالعثور على جُثة لشخص ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز مُكبل اليدين، وعدم وجود إصابات ظاهرية به، وحضور أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) للمركز، وتعرفه على الجثة وأنها لنجله، وأنه خرج بـ"توك توك" قيادته للعمل عليه ولم يعد.
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85 ألف قرص تامول.. كواليس صفقة الـ6 ملايين جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد الأشخاص (مدير شركة لتجارة المواد البترولية – مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) فى مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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