علاقة حميمة وزواج عرفي.. سر جثة سيدة على الطريق

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م

جثة - تعبيرية

جثة على الطريق شكلت لغزا عكف ضباط قطاع الأمن العام على فك طلاسمه تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حتة تكشفت الحقيقة الصادمة تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة بقيادة اللواء أشرف الجندي، بعد ورود بلاغا لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، تبين بالفحص والمعاينة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، تعمل مدربة قيادة سيارات، مقيمة بدائرة القسم، بطريق "القاهرة - السويس"، ولا توجد بها أي آثار طعنات أو سحجات أو كدمات ظاهرية.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، توصلت جهوده إلى أن السيدة توفيت أثناء العلاقة الزوجية مع حداد، تزوجته عرفيا منذ 5 أيام، في شقته بمدينة بدر، وأنه تخلص مناه بمكان العثور عليها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأقر بزواجه من المجني عليها عرفياً

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، توصلت جهوده إلى أن السيدة توفيت أثناء العلاقة الزوجية مع حداد، تزوجته عرفيا منذ 5 أيام، في شقته بمدينة بدر، وأنه تخلص مناه بمكان العثور عليها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأقر بزواجه من المجني عليها عرفياً منذ خمسة أيام، مضيفا أنه حال قيامها بإقامة علاقة زوجية معها بالشقة محل سكنه، شعرت بحالة إعياء فحاول إسعافها إلا أنها توفيت فاستعان بصديقه لمساعدته في التخلص من الجثة، وفي سبيل ذلك نقلا جثتها بسيارة صديقه.



وتم ضبط المتهم الثاني والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



