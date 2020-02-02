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إسرائيل توقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
نفتالي بينيت
نفتالي بينيت
أوقفت إسرائيل بدءا من صباح اليوم الأحد استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، بحسب "د ب أ". وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم على حسابه على موقع تويتر:"كما وجهت أمس الأول الجمعة، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم، تم إيقاف الواردات الزراعية من الأراضي الفلسطينية". وأرجعت إسرائيل القرار إلى استمرار الفلسطينيين في مقاطعة المواشي الإسرائيلية، وهو الأمر الذي تقول إسرائيل إنه تسبب في إلحاق أضرار بمئات المزارعين الإسرائيليين.

وأضاف الوزير أنه إذا ما تراجعت السلطة الفلسطينية عن قرار مقاطعة المواشي الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستستأنف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.




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رفضًا لصفقة القرن.. إصابة 48 فلسطينيًا في احتجاجات بالضفة الغربية

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«ردًا على قذائف الهاون».. الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

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بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

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