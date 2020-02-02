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وزير القوى العاملة: السياحة تعود لأزهى عصورها بشهادة الخبراء

تحرير:محمد مجلي ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات عجاف من الصعاب والتحديات، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية الخسيسة التي شهدتها مصر ودول المنطقة، ما تسبب في فقدان أعداد كبيرة من العمالة المدربة وتراجع أعداد السائحين الأجانب بشكل عام، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة بملايين الجنيهات.
وأضاف وزير القوى العاملة، خلال افتتاح المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة في الإسكندرية، بمشاركة 52 عضوا يمثلون 28 دولة، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتعزيز مهارات العاملين في قطاع السياحة من أجل دعم التنافسية والجودة وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات أهمها "مشروع وظائف
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كورونا 5

مصر توجه طائرة خاصة لإعادة المصريين من ووهان

استجابة لرغبة المصريين الموجودين في ووهان الصينية العودة إلى مصر، تحركت وزارة الطيران المدني بسرعة بتخصيص طائرة إيرباص وتوجيهها لإعادتهم، حيث قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع صباح اليوم بتفقد الطائرة الخاصة من طراز إيرباص A330/200 التابعة لشركة سياف، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، والتي تتسع لـ297 راكبًا، وأقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولي متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.
مجلس-النواب (1)

مقترح برلماني بترميم الآثار في ميادين المحافظات

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والتنمية المحلية، بشأن وضع خطة عاملة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات بأنحاء الجمهورية، قائلة إنه في الآونة الأخيرة، شهدت التماثيل غير الأصلية المنتشرة في المحافظات والميادين حالة من الإهمال وتساقط أجزاء منها وانتشار الكتابات المسيئة عليها، بما يتطلب خطة لمواجهة ذلك، إما باستبدالها بتماثيل جديدة ذات دلالة تاريخية أو ترميمها، موضحة أنه رغم أن الأمر سهل وضروري في ذات الوقت إلا أنه لا توجد خطط ذات رؤية عامة لتطبيق ذلك في جميع المحافظات.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

نائب: يجب تشديد الرقابة على شركات العمالة بالخارج

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن شكاوى مواطنين من ممارسات شركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك بعد تلقي عديد من الشكاوى من المواطنين بشأن هذا الأمر، وأن الشركات تستغل الرغبة فى العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم ببمارسات خاطئة حيالهم، موضحا أن هذه الشركات تنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوى على اى تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم ثم تنقطع الصلة بينهم دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي تقدموا بها.
مجلس-النواب (2)

نائب: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

تقدم النائب ماجد طوبيا، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة، حول نتائج تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، التي وضعها المجلس القومي للسكان لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها، على أرض الواقع، خاصة أنه خلال الساعات القليلة الماضية وصل عدد المواليد وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 99 مليونا و944 ألفا ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان خلال ساعات إلى 100 مليون نسمة، موضحا أن الاستراتيجية من المفترض أنها قائمة على 5 محاور، هي: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام.
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رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يعلن رسميا إجازة 25 يناير للعاملين بالدولة

أنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة. وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس".
السيسي (1)

السيسي يؤكد أهمية دور مجلس كبار العلماء في حل مشكلات مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، حيث تم خلاله عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشدد على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، لافتا إلى الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم السبت، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
الجيش-السورى

بعد تحريرها.. الجيش السوري يحبط هجوما للمسلحين بإدلب

تمكنت وحدات الجيش السوري في ريف إدلب من إحباط هجوم للتنظيمات الإرهابية على محور بلدة أبو جريف في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وبحسب وكالة «سانا»، فقد أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما عنيفا للمجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة وكبدتها خسائر كبيرة، ونقلت الوكالة، أن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت مواقع الجيش والقرى الآمنة على محور أبو جريف بريف إدلب الجنوبي الشرقي، لافته إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ثقيلة لهم، وفقًا لسبوتنيك.
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