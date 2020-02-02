وزير القوى العاملة: السياحة تعود لأزهى عصورها بشهادة الخبراء
تحرير:محمد مجلي
٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
وزير القوى العاملة
قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات عجاف من الصعاب والتحديات، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية الخسيسة التي شهدتها مصر ودول المنطقة، ما تسبب في فقدان أعداد كبيرة من العمالة المدربة وتراجع أعداد السائحين الأجانب بشكل عام، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة بملايين الجنيهات.
وأضاف وزير القوى العاملة، خلال افتتاح المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة في الإسكندرية، بمشاركة 52 عضوا يمثلون 28 دولة، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتعزيز مهارات العاملين في قطاع السياحة من أجل دعم التنافسية والجودة وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات أهمها "مشروع وظائف
وأضاف وزير القوى العاملة، خلال افتتاح المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة في الإسكندرية، بمشاركة 52 عضوا يمثلون 28 دولة، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتعزيز مهارات العاملين في قطاع السياحة من أجل دعم التنافسية والجودة وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات أهمها "مشروع وظائف لائقة لشباب مصر" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وحقق نتائج إيجابية.
وأوضح: "الحكومة تسعى لإعادة السياحة لسابق عهدها والخروج من حالة الركود، حيث شهد عام 2019 وبداية عام 2020 أزهى عصور السياحة المصرية منذ ثورة 25 من يناير 2011، بشهادة الخبراء وذوي الشأن.
وأشار سعفان، إلى أن مصر بقيادتها السياسية الواعية لطبيعة المخاطر أولت مكافحة التطرف والإرهاب مكان الصدارة لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليا من أمن وأمان واستقرار يدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب لصالح الإنسانية ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وكشف سعفان، أن الحركة النقابية المصرية تمتد جذورها لأكثر من مائة عام، ولها ريادتها علي المستوي العربي والإفريقي والعالمي، مشيرا أن الحكومة وضعت سياسات اقتصادية فعالة أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي وخفض عجز الميزان التجاري، فضلا عن وضع سياسة تطوير المنظومة التعليمية وتهيئة مناخ جديد للاستثمار يهدف إلى القضاء على البيروقراطية.
وأكد وزير القوى العاملة، أن مصر وضعت استراتيجية واضحةٍ المعالم لتحقيقِ التنمية المستدامة من خلالِ تنفيذ رؤية 2030، وفي إطارِ هذه الاستراتيجيَّة تم تنفيذ مشروعاتٍ كُبرى أسْهَمَت في تخفيضِ نسبة البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ السنوات الست الماضية حتى وصلتْ إلى 7.8% من حجم قوة العمل، وذلك بعد أن كانت 13.3 في عام 2014.