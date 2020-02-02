وزير القوى العاملة: السياحة تعود لأزهى عصورها بشهادة الخبراء

تحرير:محمد مجلي ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات عجاف من الصعاب والتحديات، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية الخسيسة التي شهدتها مصر ودول المنطقة، ما تسبب في فقدان أعداد كبيرة من العمالة المدربة وتراجع أعداد السائحين الأجانب بشكل عام، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة بملايين الجنيهات.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال افتتاح المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة في الإسكندرية، بمشاركة 52 عضوا يمثلون 28 دولة، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتعزيز مهارات العاملين في قطاع السياحة من أجل دعم التنافسية والجودة وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات أهمها "مشروع وظائف