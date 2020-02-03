سبانخ وسلمون| أطعمة تناوليها في الربع الأول من الحمل

اللحوم والمنتجات الحيوانية تحتوي على عناصر غذائية هامة تسمى فيتامين B12، حيث لا توجد في النباتات، يساعد هذا الفيتامين بشكل كبير في تطوير النخاع بالجهاز العصبي المركزي.

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

المرأة الحامل

تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة وخاصة في الشهور الأولى، للحفاظ على صحة الجنين، وتوفير حماية من التعرض للتشوهات، وبالتالي يجب تناول أطعمة مثل البقوليات (الفاصوليا وفول الصويا والحمص والعدس)، كما أن السبانخ والسلمون من الخيارات الصحية، و تلعب المنتجات واللحوم الحيوانية دور كبير في نمو الأجهزة العصبية، لاحتوائها على فيتامين B12 الذي يساعد في نمو النخاع، فتحتاج الحامل ما يقرب من 50 ميكروجرام يوميًا، نقلًا عن "boldsky".

يعتبر الحمل جزء هام من حياة كل امرأة، كما أنه يفتح لها باب السعادة والمتعة والمسئولية، ولكن الشهور الثلاثة الأولى تعتبر هي الأهم في فترة الحمل، لذا يجب الالتفات إليها جيدًا، لأنه يوجد خطورة كبيرة للتعرض للإجهاض، والمشكلات الطبية الأخرى التي تتبع فترة الحمل، وبناء على ذلك، يقترح الأطباء أن المرأة الحامل