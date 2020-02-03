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سبانخ وسلمون| أطعمة تناوليها في الربع الأول من الحمل

اللحوم والمنتجات الحيوانية تحتوي على عناصر غذائية هامة تسمى فيتامين B12، حيث لا توجد في النباتات، يساعد هذا الفيتامين بشكل كبير في تطوير النخاع بالجهاز العصبي المركزي.
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
المرأة الحامل
المرأة الحامل
تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة وخاصة في الشهور الأولى، للحفاظ على صحة الجنين، وتوفير حماية من التعرض للتشوهات، وبالتالي يجب تناول أطعمة مثل البقوليات (الفاصوليا وفول الصويا والحمص والعدس)، كما أن السبانخ والسلمون من الخيارات الصحية، و تلعب المنتجات واللحوم الحيوانية دور كبير في نمو الأجهزة العصبية، لاحتوائها على فيتامين B12 الذي يساعد في نمو النخاع، فتحتاج الحامل ما يقرب من 50 ميكروجرام يوميًا، نقلًا عن "boldsky".
يعتبر الحمل جزء هام من حياة كل امرأة، كما أنه يفتح لها باب السعادة والمتعة والمسئولية، ولكن الشهور الثلاثة الأولى تعتبر هي الأهم في فترة الحمل، لذا يجب الالتفات إليها جيدًا، لأنه يوجد خطورة كبيرة للتعرض للإجهاض، والمشكلات الطبية الأخرى التي تتبع فترة الحمل، وبناء على ذلك، يقترح الأطباء أن المرأة الحامل
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مشروبات الزنجبيل

لو بتعاني من عسر الهضم.. تناول عصير القرع بالزنجبيل

نحرص دائمًا على تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم، وخاصة في وجبة الإفطار، لذا ينصح باستهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة، بجانب عصير طازج غني بالمعادن والفيتامينات الهامة، ولكن هل تعلم أن عصير القرع بالزنجبيل من أفضل الخيارات الصحية التي يجب إدراجها في الصباح؟ كلًا منهما غني بالمغذيات الهامة، ويعملان على التقليل من حرارة الجسم، والمساعدة في فقدان الوزن، إضافة إلى معالجة عسر الهضم، وضغط الدم المرتفع، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
قلق-وتوتر (2)

لو بتعاني من الإجهاد.. تناولي هذه الأطعمة

تزداد ضغوط الحياة كل يوم بشكل كبير، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق، لا نستطيع التعايش بشكل جيد، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي يقل إنتاجنا، ويلاحقنا الإحباط دائمًا، ولكن توجد بعض الطرق البسيطة، التي تساعدك في التخلص من التوتر والإجهاد، وهي اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الضرورية التي يتطلبها الجسم، وتخفف من الشعور بالاكتئاب، على سبيل المثال الأفوكادو والألياف الغذائية وشاي الأعشاب، وذلك نقلًا عن "boldsky".
الشوكولاتة-الداكنة

الشوكولاتة البيضاء VS الداكنة.. اعرف الفرق والفوائد

يقول خبراء التغذية، إن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب، لكن جاءت بعض الدراسات الحديثة منادية بأهمية الشوكولاتة، خاصة الداكنة منها، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى التحكم في ضغط الدم، إذ يجب تناولها بكميات معتدلة، فالأطعمة الطبيعية تعد أكثر فاعلية بشكل كبير من الأدوية الكيميائية، بحسب ما ذكر موقع "timesofindia".. لكن هل تختلف الشوكولاتة الداكنة عن الشوكولاتة البيضاء؟
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زيت-التامانو

دراسة: زيت فول الصويا يؤدي إلى تغيرات جينية في المخ

ما زالت الزيوت الحيوية تحتل مكانة كبيرة من حيث الفوائد الصحية والعلاجية وعالم التجميل، فزيت جوز الهند يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة خالية من الحبوب، كما أن زيت اللوز يتميز بمكانة كبيرة في التخلص من الهالات السوداء، وبالنسبة للطهي فزيت الزيتون يحتل مكانة كبيرة، لأنه خالي من الدهون الثلاثية، ويحافظ على صحة الجسم، وليس ذلك فقط بل زيت الصويا أيضًا يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين مقاومة الأنسولين، ولكن قد يسبب لك تغيير بجينات المخ!، نقلًا عن "timesofindia".
لو-مريض-بالسكر-المشروم-غذاء-مثالي

دراسة: المشروم سناك صحي لمرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى نظام غذائي يحتوي على بعض من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، مع تجنب الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكريات المضافة، حتى لا تحدث مضاعفات، ولكن هل يعتبر المشروم صحي لمرضى السكري؟ يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن ادراجها في الروتين الغذائي، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على معدل منخفض من السكر، بجانب ذلك غني بالسكريات الصحية، ومنخفض من حيث الكربوهيدرات، نقلًا عن موقع "boldsky".
عصير البرتقال

بسبب التوتر.. لماذا يشتهي الجسم عصير البرتقال؟

يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".
صعود السلم

تقوي العضلات وتحسن وظائف الرئة.. للسلالم فوائد كثيرة

يحاول الأطباء وخبراء التغذية دائمًا البحث عن حلول سهلة، للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم صحي، لتجنب الإصابة بالأمراض، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وتناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات التي يتطلبها الجسم، بجانب الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما نصح به خبراء الصحة، الابتعاد عن استخدام الأسانسير، مع الالتزام بالصعود على السلالم، لتقوية العضلات والتخلص من الدهون، وذلك نقلا عن "boldsky".
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