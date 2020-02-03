سبانخ وسلمون| أطعمة تناوليها في الربع الأول من الحمل

اللحوم والمنتجات الحيوانية تحتوي على عناصر غذائية هامة تسمى فيتامين B12، حيث لا توجد في النباتات، يساعد هذا الفيتامين بشكل كبير في تطوير النخاع بالجهاز العصبي المركزي.
تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة وخاصة في الشهور الأولى، للحفاظ على صحة الجنين، وتوفير حماية من التعرض للتشوهات، وبالتالي يجب تناول أطعمة مثل البقوليات (الفاصوليا وفول الصويا والحمص والعدس)، كما أن السبانخ والسلمون من الخيارات الصحية، و تلعب المنتجات واللحوم الحيوانية دور كبير في نمو الأجهزة العصبية، لاحتوائها على فيتامين B12 الذي يساعد في نمو النخاع، فتحتاج الحامل ما يقرب من 50 ميكروجرام يوميًا، نقلًا عن "boldsky".
يعتبر الحمل جزء هام من حياة كل امرأة، كما أنه يفتح لها باب السعادة والمتعة والمسئولية، ولكن الشهور الثلاثة الأولى تعتبر هي الأهم في فترة الحمل، لذا يجب الالتفات إليها جيدًا، لأنه يوجد خطورة كبيرة للتعرض للإجهاض، والمشكلات الطبية الأخرى التي تتبع فترة الحمل، وبناء على ذلك، يقترح الأطباء أن المرأة الحامل
يعتبر الحمل جزء هام من حياة كل امرأة، كما أنه يفتح لها باب السعادة والمتعة والمسئولية، ولكن الشهور الثلاثة الأولى تعتبر هي الأهم في فترة الحمل، لذا يجب الالتفات إليها جيدًا، لأنه يوجد خطورة كبيرة للتعرض للإجهاض، والمشكلات الطبية الأخرى التي تتبع فترة الحمل، وبناء على ذلك، يقترح الأطباء أن المرأة الحامل يحب أن تحظى برعاية خاصة أثناء هذا الوقت، للحفاظ على صحتها وصحة الجنين.
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يلعب الطعام دور هام أثناء فترة الحمل، ففي هذه الفترة يتطلب جسم المرأة العديد من العناصر الغذائية الهامة، لنمو وتطور الجنين، وبالتالي قلة هذه العناصر يؤثر بعدة طرق مختلفة، ومن التعقيدات الطبية التي يمكن أن تحدث أثناء هذه الفترة، نزيف مهبلي ، سكري الحمل ، الإسهال أو تشنجات البطن الحادة، وبناء على ذلك، يفضل تناول الأطعمة الصحية، للحفاظ على صحة الأم والجنين، فوفقًا للجامعة الأمريكية لطب النساء والتوليد، فإن العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد وأحماض أوميجا 3الدهنية وفيتامين B12 والكالسيوم، تعتبر حيوية وهامة للأم والجنين للحفاظ على الجنين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
وما يلي بعض من الأطعمة الصحية التي يجب على المرأة الحامل تناولها:
1-البقوليات
تشير إلى مجموعة هامة من الأطعمة مثل الفول والفاصوليا والعدس وفول الصويا والحمص، هذه المصادر النباتية غنية بمعدلات عالية من حمض الفوليك والعناصر الغذائية الأخرى، كالألياف الغذائية والكالسيوم والبروتين والحديد، وجميعها عناصر يتطلبها جسم المرأة الحامل في الشهور الأولى من الحمل، وعلى الجانب الآخر، قلة حمض الفوليك على سبيل المثال، يؤدي إلى تشوهات خلقية بالمخ والجنين، وبالتالي استهلاك حمض الفوليك بمقدار 600 ميكروجرام يويمًا من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، للحفاظ على الصحة.
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2-السبانخ
تحتاج المرأة الحامل لحمض الفوليك، من أجل الاحتياجات الأيضية لكل من الأم والجنين، حيث يساعد في نمو خلايا الدم الحمراء أثناء نمو الجنين، كما أن كمية حمض الفوليك المتطلبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى في الحمل تعادل 137-589مل، للوقاية من خطورة الإصابة بأمراض مثل تشقق العمود الفقري، وبالتالي يجب تناول السبانخ، لأنها تحتوي على 194 ميكروجرام من حمض الفوليك لكل 100 جرام.
3-اللحوم الحيوانية
اللحوم والمنتجات الحيوانية تحتوي على عناصر غذائية هامة تسمى فيتامين B12، حيث لا توجد في النباتات، يساعد هذا الفيتامين بشكل كبير في تطوير النخاع بالجهاز العصبي المركزي، حيث أن هذا الفيتامين يسبب ضعف النمو العصبي والجنين.
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4-السلمون
من الأسماك الغنية بمعدلات عالية من أحماض أوميجا3 الدهنية من النوعين DHA وEPA، كما أن المأكولات البحرية غنية بنسبة معقولة من هذه الأحماض، كلًا منهما يساعد بشكل كبير في نمو وتطور مخ وعينين الجنين، وقلة هذه الأحماض ينتج عنها عجز بصري وسلوكي.
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