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متى يجب الذهاب للعمل بعد تعرضك لنزلة برد؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
نزلات البرد
نزلات البرد
نزلات البرد والأنفلونزا أكثر انتشارًا في ليال الشتاء الباردة، لذا تَناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي من الأشياء الهامة، لأن كل منهما غني بفيتامين C، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مع أخذ قسط من الراحة، لعدم حدوث مضاعفات طبية، تصل إلى الالتهاب الرئوي أو النزلة الشعبية، كما يجب عدم الذهاب للعمل، تقول الدراسات أنه يجب الابتعاد عن بيئة العمل، للتعافي تمامًا من نزلات البرد، وحتى لا تتسبب في عدوى للزملاء، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
يوجد العديد من الأشخاص الذين يحبون العمل، حتى عند إصابتهم بنزلات البرد أو الانفلونزا وارتفاع درجة الحرارة، يصممون على الذهاب، ولكن قد يؤدي ذلك إلى إصابة الزملاء وانتشار الجراثيم، وخاصة بعد انتشار مرض وبائي في هذه الفترة "فيروس الكورونا"، يجب الانتباه جيدًا حتى لا تنتقل العدوى من شخص لآخر، وخاصة إذا
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دراستان جديدتان: الفحص والتطعيم يُجنبان ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

تنبأت دراستان جديدتان نشرتا في مجلة "لانسيت" الطبية، بأن الفحص والتطعيم في الوقت المناسب مرة أو مرتين في حياة المرأة، من الممكن أن يحدان من وفيات سرطان عنق الرحم بمقدار الثلث بحلول عام 2030، كما أنهما سيساعدان في تجنب حدوث 74 مليون حالة إصابة و62 مليون حالة وفاة بسبب المرض على مدار القرن المقبل.
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لماذا يتغير لون الشعر إلى الرمادي أو الأبيض؟

مع التقدم بالعمر تظهر علينا بعض الأعراض المزعجة، فالبشرة تصبح باهتة، مع ظهور التجاعيد المزعجة، وفي هذه الحالة ينصح باستخدام كريمات غنية بالكولاجين، الذي يعزز من صحة البشرة، وبالنسبة للأمراض، البعض يظهر عليه أعراض الشيخوخة مبكرًا، أما الشعر، فيتغير لونه إلى اللون الأبيض أو الرمادي، لكن هل يحدث ذلك بسبب التقدم في العمر أم هناك أسباب وراثية؟ يوضح الباحثون أن الضغط النفسي يؤدي إلى تغير لون الشعر، وأن أجسامنا تتأثر بكل ما نشعر به، بحسب "timesofindia".
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خلي بالك.. التعصب في تشجيع فريقك نهايته أزمة قلبية

كرة القدم بلا شك واحدة من أكثر الألعاب المحبوبة والشعبية في جميع أنحاء العالم، محبيها من مختلف الفئات العمرية، وقد يصل الاهتمام بها إلى الجنون والتعصب، وخاصة أثناء موسم كأس العالم لكرة القدم أو الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والتعرض لمعدلات عالية من التوتر والقلق، رغبة في فوز الفريق المفضل، لكن قد يتطور الأمر إلى أمراض بالغة الخطورة، وظهر ذلك من خلال دراسة أجريت على مجموعة من المشجعين، نقلًا عن الهندي "timesofindia".
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دراسة: المشروم سناك صحي لمرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى نظام غذائي يحتوي على بعض من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، مع تجنب الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكريات المضافة، حتى لا تحدث مضاعفات، ولكن هل يعتبر المشروم صحي لمرضى السكري؟ يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن ادراجها في الروتين الغذائي، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على معدل منخفض من السكر، بجانب ذلك غني بالسكريات الصحية، ومنخفض من حيث الكربوهيدرات، نقلًا عن موقع "boldsky".
عصير البرتقال

بسبب التوتر.. لماذا يشتهي الجسم عصير البرتقال؟

يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".
صعود السلم

تقوي العضلات وتحسن وظائف الرئة.. للسلالم فوائد كثيرة

يحاول الأطباء وخبراء التغذية دائمًا البحث عن حلول سهلة، للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم صحي، لتجنب الإصابة بالأمراض، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وتناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات التي يتطلبها الجسم، بجانب الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما نصح به خبراء الصحة، الابتعاد عن استخدام الأسانسير، مع الالتزام بالصعود على السلالم، لتقوية العضلات والتخلص من الدهون، وذلك نقلا عن "boldsky".
تناول البروتينات

دراسة: الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى السرطان!

يحتاج الجسم إلى المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال البروتين من أكثر العناصر التي يتطلبها الجسم، حيث تعمل على تكوين إنزيمات الجسم وبناء الأنسجة بشكل صحي، كما أن تناقص معدلاتها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل الشعور الدائم بالتوتو، إضافة إلى ظهور مشكلات بالنمو والكبد، على الجانب الآخر، أثبتت الدراسات أن الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى الإصابة بأشكال متنوعة للسرطان، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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