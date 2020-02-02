متى يجب الذهاب للعمل بعد تعرضك لنزلة برد؟
تحرير:إسراء سليمان
٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
نزلات البرد
نزلات البرد والأنفلونزا أكثر انتشارًا في ليال الشتاء الباردة، لذا تَناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي من الأشياء الهامة، لأن كل منهما غني بفيتامين C، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مع أخذ قسط من الراحة، لعدم حدوث مضاعفات طبية، تصل إلى الالتهاب الرئوي أو النزلة الشعبية، كما يجب عدم الذهاب للعمل، تقول الدراسات أنه يجب الابتعاد عن بيئة العمل، للتعافي تمامًا من نزلات البرد، وحتى لا تتسبب في عدوى للزملاء، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
يوجد العديد من الأشخاص الذين يحبون العمل، حتى عند إصابتهم بنزلات البرد أو الانفلونزا وارتفاع درجة الحرارة، يصممون على الذهاب، ولكن قد يؤدي ذلك إلى إصابة الزملاء وانتشار الجراثيم، وخاصة بعد انتشار مرض وبائي في هذه الفترة "فيروس الكورونا"، يجب الانتباه جيدًا حتى لا تنتقل العدوى من شخص لآخر، وخاصة إذا
يوجد العديد من الأشخاص الذين يحبون العمل، حتى عند إصابتهم بنزلات البرد أو الانفلونزا وارتفاع درجة الحرارة، يصممون على الذهاب، ولكن قد يؤدي ذلك إلى إصابة الزملاء وانتشار الجراثيم، وخاصة بعد انتشار مرض وبائي في هذه الفترة "فيروس الكورونا"، يجب الانتباه جيدًا حتى لا تنتقل العدوى من شخص لآخر، وخاصة إذا كان المكان يتردد عليه الأطفال أو أشخاص لديهم مناعة ضعيفة (مرضى وكبار السن)، فمن الأفضل أن تبقى بالبيت.
وفقًا لخبراء الرعاية الصحية، إذا كنت تشعر بأنك على مايرام، يمكنك الذهاب للعمل مع أخذ بعض الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انتشار المرض، فقد يستغرق الشفاء التام من آثار الأنفلونزا من 2-3 اسابيع، فالأيام الخمسة الأولى من الإصابة بالأنفلونزا هي أكثر الأيام التي تنتشر بها العدوى، لذا يجب استخدام مطهر لتنظيف المكتب وارتداء قمامة، وغسل اليدين جيدًا.