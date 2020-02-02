متى يجب الذهاب للعمل بعد تعرضك لنزلة برد؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

نزلات البرد

نزلات البرد والأنفلونزا أكثر انتشارًا في ليال الشتاء الباردة، لذا تَناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي من الأشياء الهامة، لأن كل منهما غني بفيتامين C، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مع أخذ قسط من الراحة، لعدم حدوث مضاعفات طبية، تصل إلى الالتهاب الرئوي أو النزلة الشعبية، كما يجب عدم الذهاب للعمل، تقول الدراسات أنه يجب الابتعاد عن بيئة العمل، للتعافي تمامًا من نزلات البرد، وحتى لا تتسبب في عدوى للزملاء، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

يوجد العديد من الأشخاص الذين يحبون العمل، حتى عند إصابتهم بنزلات البرد أو الانفلونزا وارتفاع درجة الحرارة، يصممون على الذهاب، ولكن قد يؤدي ذلك إلى إصابة الزملاء وانتشار الجراثيم، وخاصة بعد انتشار مرض وبائي في هذه الفترة "فيروس الكورونا"، يجب الانتباه جيدًا حتى لا تنتقل العدوى من شخص لآخر، وخاصة إذا