إكرامي يعلن رحيله عن صفوف الأهلى بنهاية الموسم

تحرير:محمد جمال ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٧ م

شريف إكرامي

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي. وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورًا بما حققته، باحثًا عن تجربة وتحدٍّ جديدين، وسأظل دائمًا ممتنًا لهذا الكيان وفخورًا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يومًا ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار". وقال إكرامي إنه بعد مشوار امتد أكثر من 23 عامًا ناشئًا ولاعبًا بالفريق الأول اتخذ أهم قراراته وأصعبها

وأضاف حارس الأهلي أنه لم يكن ينوي إطلاقًا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي، لكنه حاول جاهدًا السيطرة على رغبته في الوجود داخل الملعب "فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهما الجميع باحترافي والتزامي الكامل، مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي". ووجه إكرامي