رياضة

إكرامي يعلن رحيله عن صفوف الأهلى بنهاية الموسم

تحرير:محمد جمال ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٧ م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي. وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورًا بما حققته، باحثًا عن تجربة وتحدٍّ جديدين، وسأظل دائمًا ممتنًا لهذا الكيان وفخورًا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يومًا ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار". وقال إكرامي إنه بعد مشوار امتد أكثر من 23 عامًا ناشئًا ولاعبًا بالفريق الأول اتخذ أهم قراراته وأصعبها
  وأضاف حارس الأهلي أنه لم يكن ينوي إطلاقًا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي، لكنه حاول جاهدًا السيطرة على رغبته في الوجود داخل الملعب "فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهما الجميع باحترافي والتزامي الكامل، مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي". ووجه إكرامي
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

الزمالك يؤجل مؤتمر "السوبر الإفريقي" للثلاثاء

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا له غدًا الإثنين ليقام يوم الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة صباحًا بمقر النادي. وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا في العاشرة صباح الثلاثاء، وذلك نظرًا لوجود أحمد جلال نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس. وكان مرتضى منصور قد قرر عقد مؤتمر صحفي ليتحدث من خلاله عن الموقف النهائي للفريق من خوض السوبر الإفريقي من عدمه.
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أفشة: تركيزنا الآن على لقاء بيراميدز في الدوري

تحدث محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، عن نجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة مشيرًا إلى أنه لن يجعل الأهلي يفقد تركيزه قبل لقاء بيراميدز في الدوري الخميس المقبل. وقال أفشة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي مرة أخرى".
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بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد موقعة الهلال السوداني

عادت إلى القاهرة، اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قادمة من الخرطوم بعد لقاء فريق الهلال السوداني مساء أمس السبت في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. أنهت البعثة القادمة من الخرطوم إجراءات وصولها، وتوجه اللاعبون إلى منازلهم مباشرة من المطار قبل التجمع والاستعداد للمباريات القادمة للمارد الأحمر، وشهدت مباراة الأهلي والهلال أحداث شغب من جماهير الفريق السوداني، حيث اقتحم بعضهم أرض الملعب.
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أفشة: تركيزنا الآن على لقاء بيراميدز في الدوري

تحدث محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، عن نجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة مشيرًا إلى أنه لن يجعل الأهلي يفقد تركيزه قبل لقاء بيراميدز في الدوري الخميس المقبل. وقال أفشة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي مرة أخرى".
بعثة الأهلي - شريف إكرامي

بعثة الأهلي تصل السودان والجماهير تستقبلهم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى مطار الخرطوم في السودان، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، إذ حرصت أعداد من جماهير الأهلي في السودان على مؤازرة الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم، وتدعيمه قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ، السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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بعد اعارته للاتفاق.. أزارو: محمود طاهر شخصية نظيفة

وجه الدولي المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار لصفوف الإتفاق السعودي رسالة شكر لمحمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، موضحًا أنه كان السبب الرئيسي في انتقاله لفريق الأهلي وتفضيله لفكرة اللعب في الدوري المصري . وقال وليد أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار":" أوجه رسالة شكر لمحمود طاهر، لأنه كان سبب تفضيلي للدوري المصري، وكان دائمًا بيدعمني، ويتعامل معي بشكل لائق وهو السبب في إنضمامي للأهلي" .
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أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
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