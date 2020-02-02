جريمة

المشدد 6 سنوات مع الشغل لجدة الطفلة "جنة"

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
قضت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، بالسجن المشدد مع الشغل 6 سنوات على جدة الطفلة "جنة" بتهمة الضرب المفضي إلى موتها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية كل من المستشار فاروق محمد فخري وأمير السيد أحمد، وممثل الادعاء من النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد في القضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين، المقيدة برقم 1148 لسنة 2019 كلي شمال الدقهلية والمتهمة فيها صفاء عبد الفتاح، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، صاحبة الـ5 سنوات، التي توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب.
الجلسة شهدت طلب الأم "والدة جنة"من المحكمة التنازل عن حقها في اتهام الجدة، فيما طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، قائلة إن الجدة المتهمة "لم ترحم حفيدتها فلا ترحموها". الواقعة تعود أحداثها إلى تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شربين بورود بلاغ لمركز
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علاقة حميمة وزواج عرفي.. سر جثة سيدة على الطريق

جثة على الطريق شكلت لغزا عكف ضباط قطاع الأمن العام على فك طلاسمه تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حتة تكشفت الحقيقة الصادمة تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة بقيادة اللواء أشرف الجندي، بعد ورود بلاغا لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، تبين بالفحص والمعاينة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، تعمل مدربة قيادة سيارات، مقيمة بدائرة القسم، بطريق "القاهرة - السويس"، ولا توجد بها أي آثار طعنات أو سحجات أو كدمات ظاهرية.
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ضبط 152 طن أسمدة وأعلاف زراعية مغشوشة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ72 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 4 مخازن ومتاجر وسيارتين بإجمالى مضبوطات بلغت (152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية)، مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون تسجيلات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.
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الموافقة على التماس 6 نزلاء لزيارة ذويهم بسجن دمنهور

استجاب قطاع السجون لالتماس 6 من نزلاء سجن دمنهور رجال لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم المودعات سجن دمنهور نساء، حيث تمت الزيارة وتم إعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم، وحرصها على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.
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أمن المنافذ يتصدى لـ7 قضايا تهريب في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 7 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – هواتف محمول – ساعات يد – ورق ألمونيوم – إطارات كاوتش للمعدات) وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 1,5 مليون جنيه.
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بسبب فردة شراب.. أب يضرب ابنته حتى الموت بمدينة نصر

تجرد من كل معاني الأنسانية وتلاشت من قلبه الرحمة واعتدى على طفلته صاحبة الـ14 عامًا بالضرب بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء" حتى الموت. قسم أول مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة على يد والدها، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين وجود أثار تعذيب بجسد المجني عليها، فيما تمكن رجال المباحث من ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة في لحظة غضب إذ فقد أعصابه بعد رفض المجني عليها البحث على "شراب الحذاء" الخاص به.
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ضرب بلا رحمة.. أب يعذب طفله حتى الموت في الشرقية

واقعة مأساوية شهدتها قرية ميت حمل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، إذ تعرض طفل لم يتجاوز 6 سنوات، لوصلة تعذيب على يد والده الذي نحى كل مشاعر الأبوة والإنسانية جانبا، وتعدى على نجله حتى فاضت روحه إلى بارئها، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بلاغا من "ج. ا." 48 عاما، مقيم بقرية ميت حمل دائرة مركز بلبيس، يفيد بوفاة نجله "م." 6 سنوات"، أثر سقوطه من علو، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.
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ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول في البحيرة (فيديو)

ضربات أمنية ناجحة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على "عاطل"، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، تخصص نشاطه فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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«قتلوا جوزي».. استغاثة سيدة تكشف جريمة «دائري الهرم»

"إلحقني يا بيه.. قتلوا جوزي" بهذه الكلمات تبلغ للعقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (عامل، وزوجة شقيقه) وقدما تقرير طبى من إحدى المستشفيات يفيد وصول (شقيق الأول وزوج الثانية - عاطل - له معلومات جنائية مسجلة) للمستشفى (مُصاب برش خرطوش بالساق والبطن وتوفى متأثراً بإصابته) وما قرراه أن المجنى عليه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته (عاطل - مُقيم بفيصل) خلال مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات كائنة أسفل الدائرى بمنطقة المطبعة وهرب.
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