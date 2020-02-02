المشدد 6 سنوات مع الشغل لجدة الطفلة "جنة"

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م

محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، بالسجن المشدد مع الشغل 6 سنوات على جدة الطفلة "جنة" بتهمة الضرب المفضي إلى موتها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية كل من المستشار فاروق محمد فخري وأمير السيد أحمد، وممثل الادعاء من النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد في القضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين، المقيدة برقم 1148 لسنة 2019 كلي شمال الدقهلية والمتهمة فيها صفاء عبد الفتاح، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، صاحبة الـ5 سنوات، التي توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب.

الجلسة شهدت طلب الأم "والدة جنة"من المحكمة التنازل عن حقها في اتهام الجدة، فيما طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، قائلة إن الجدة المتهمة "لم ترحم حفيدتها فلا ترحموها". الواقعة تعود أحداثها إلى تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شربين بورود بلاغ لمركز