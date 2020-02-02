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فيروس كورونا يتسبب في رفع أسعار الموبايلات في مصر

من المتوقع أن تقل شحنات الهواتف الذكية بنسبة 5% عن المتوقع هذا العام بسبب تفشي الفيروس، فيما تراجعت أبل عن زيادة معدل انتاجها بسبب الفيروس.
تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م
هواتف ذكية
هواتف ذكية
رعب كبير يعيشه العالم أجمع من فيروس كورونا الذي تصفه منظمة الصحة العالمية بأنه غاية في الخطورة، وهو الفيروس الذي يأتي منبعة من إحدى المقاطعات في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتجاوزت حالات الوفاة بسببه 300 حالة، كما تجاوز عدد المصابين 12 ألف مصاب، الأمر الذي استدعى منظمة الصحة العالمية إعلان "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، لكنها شددت في نفس الوقت على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل، مما دفع العديد من شركات الطيران العالمية لوقف رحلاتها من وإلى الصين تخوفًا من نقل الفيروس على رحلاتها.
ومن منطلق أن الاقتصاد لا ينفصل عن تأثير الأزمات العالمية، تعيش الصين في الوقت الحالي واحدة من أصعب الأزمات التي تمر عليها، وصل الأمر إلى خلو الشوارع وكثير من المصانع من العمال والموظفين، وهو الامر الذي ببيعة الحال سيؤثر على حجم الصناعة العالمية، خاصة الأجهزة الإلكترونية التي تعد الصين حاليًا أكبر مصدريها
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أبل

«أبل» تغلق فروعها في الصين مؤقتا بسبب فيروس كورونا

أغلقت شركة "أبل" الأمريكية العملاقة للصناعات الإلكترونية مقارها في الصين مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك. وأعلنت الشركة اليوم السبت، أن فروعها في الصين ستظل مغلقة حتى يوم التاسع من فبراير الجاري لأسباب وقائية ولحماية الصحة العامة. وارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 259 حالة وفاة، وقفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون اليوم.
هواتف-سامسونج

2.16 مليار موبايل وحاسب آلي سيتم شحنهم للبيع في 2020

ر حديث لشركة جارتنر إن شحنات الأجهزة العالمية وهى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، ستصل إلى 2.16 مليار وحدة فى عام 2020، بزيادة قدرها 0.9 % عن عام 2019 مدعومة بالنمو فى شحنات الهواتف الذكية التى تقودها أجهزة 5G. سوف تمثل طرازات الجيل الخامس 5G نسبة 12% من شحنات الهواتف المحمولة فى عام 2020 والتى ستصل إلى 43 % بحلول عام 2022، وقال رانجيت أتوال مدير الأبحاث فى جارتنر: “سوف يشهد عام 2020 انتعاشًا طفيفا فى السوق، حيث أن زيادة توافر أجهزة 5G ستعزز بدائل الهاتف المحمول، والتى ستقود شحنات الأجهزة العالمية”
samsung CES

هذا ما كشفت عنه سامسونج خلال مؤتمر 2020 CES

تستمر شركة سامسونج الكترونيكس في وضع المعايير التكنولوجية للمنزل العصري مع مجموعة كاملة من الأجهزة المنزلية المبتكرة الحائزة على جوائز مختلفة في معرض 2020 CES. تقدم هذه الأجهزة الذكية الجديدة أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعد المستهلك على إنجاز المهام اليومية بشكل مختلف يوفر الوقت والجهد، ما يمكنه من التركيز على قضاء وقت أكبر لفعل ما يحبونه. وقال هاري تشوي، نائب أول لرئيس قطاع المؤسسات، رئيس فريق التصميم في سامسونج للإلكترونيات "نهدف في سامسونج إلى تطوير أجهزة منزلية مصممة خصيصًا لتتماشى مع أسلوب الحياة العصرية التي نعيشها اليوم، لتمزج بين التصميم العصري وأحدث التقنيات المبتكرة، وهو بالضبط ما تقدمه الأجهزة الجديدة للمستهلكين لدينا، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الاختيار من بين العديد من الأجهزة المنزلية التي تجعل حياتهم المنزلية أكثر سلاسة واتصالًا وفائدة.
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