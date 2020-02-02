فيروس كورونا يتسبب في رفع أسعار الموبايلات في مصر

من المتوقع أن تقل شحنات الهواتف الذكية بنسبة 5% عن المتوقع هذا العام بسبب تفشي الفيروس، فيما تراجعت أبل عن زيادة معدل انتاجها بسبب الفيروس.

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م

هواتف ذكية

رعب كبير يعيشه العالم أجمع من فيروس كورونا الذي تصفه منظمة الصحة العالمية بأنه غاية في الخطورة، وهو الفيروس الذي يأتي منبعة من إحدى المقاطعات في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتجاوزت حالات الوفاة بسببه 300 حالة، كما تجاوز عدد المصابين 12 ألف مصاب، الأمر الذي استدعى منظمة الصحة العالمية إعلان "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، لكنها شددت في نفس الوقت على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل، مما دفع العديد من شركات الطيران العالمية لوقف رحلاتها من وإلى الصين تخوفًا من نقل الفيروس على رحلاتها.

ومن منطلق أن الاقتصاد لا ينفصل عن تأثير الأزمات العالمية، تعيش الصين في الوقت الحالي واحدة من أصعب الأزمات التي تمر عليها، وصل الأمر إلى خلو الشوارع وكثير من المصانع من العمال والموظفين، وهو الامر الذي ببيعة الحال سيؤثر على حجم الصناعة العالمية، خاصة الأجهزة الإلكترونية التي تعد الصين حاليًا أكبر مصدريها