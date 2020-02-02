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بسبب كورونا.. هنيدي بـ"الكمامة" في فول الصين العظيم

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
نشر الفنان محمد هنيدي صورة على حسابه الشخصي عبر تويتر من فيلمه "فول الصين العظيم"، وهو يجلس بجوار صديقته الصينية "لي"، داخل التاكسي، ولكنه وضع "كمامة" على وجهه، وكأنه يحمي نفسه من مرض كورونا، وذلك على سبيل المزاح. "هنيدي" اعتاد أن يشارك جمهوره أي "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انهالت التعليقات الساخرة من متابعيه على الصورة. واحتفل "هنيدي" أمس بعيد ميلاد الـ 54، ونشر تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب قائلا: "شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي.. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز".
ويواصل "هنيدي" تصوير فيلمه الجديد "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري. شكرًا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي .. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز. — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 1, 2020 فيما شارك محمد هنيدي بمسرحية "3 أيام في الساحل ضمن فعاليات موسم
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