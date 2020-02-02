بسبب كورونا.. هنيدي بـ"الكمامة" في فول الصين العظيم
تحرير:محمد أبو زيد
٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
محمد هنيدي
نشر الفنان محمد هنيدي صورة على حسابه الشخصي عبر تويتر من فيلمه "فول الصين العظيم"، وهو يجلس بجوار صديقته الصينية "لي"، داخل التاكسي، ولكنه وضع "كمامة" على وجهه، وكأنه يحمي نفسه من مرض كورونا، وذلك على سبيل المزاح.
"هنيدي" اعتاد أن يشارك جمهوره أي "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انهالت التعليقات الساخرة من متابعيه على الصورة.
واحتفل "هنيدي" أمس بعيد ميلاد الـ 54، ونشر تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب قائلا: "شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي.. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز".
ويواصل "هنيدي" تصوير فيلمه الجديد "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.
شكرًا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي .. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز.
— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 1, 2020
فيما شارك محمد هنيدي بمسرحية "3 أيام في الساحل ضمن فعاليات موسم
ويواصل "هنيدي" تصوير فيلمه الجديد "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.
فيما شارك محمد هنيدي بمسرحية "3 أيام في الساحل ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية في ثاني عروضها بالمملكة، وعرضت ضمن "موسم جدة"، ونالت إعجاب الجمهور السعودي.
المسرحية من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، ويشارك فى البطولة بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسي.
ويشارك "هنيدي" في فيلم الأنيميشن المصري الفارس والأميرة، ويشارك في البطولة مدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، والفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك.