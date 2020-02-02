جاريدو يقترب من الرحيل عن النجم الساحلي
تحرير:أحمد سعيد
٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٧ م
جاريدو
كشفت تقايرير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي قريب من الرحيل عن الفريق التونسي.
وتأهل النجم الساحلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه الأهلي، إلا أن الصحافة التونسية أشارت إلى اقتراب المدرب الإسباني من ترك النجم الساحلي.
وأكدت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية على اقتراب جاريدو من الرحيل بسبب دخوله في صدام مع إدارة نادي النجم، وأشارت إلى أن جماهير النجم الساحلي غاضبة أيضا من جاريدو بعد تصريحات المدرب الإسباني ضدهم.
وهاجم جاريدو مجلس إدارة النجم عقب التأهل قائلا: "نجحنا في تحقيق هدفنا وهو التأهل لربع نهائي البطولة في صدارة المجموعة".
وتابع جاريدو "اللاعبون يستحقون ملعبا خاصا بهم وأيضا يجب أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية".
ثم وجه المدرب الإسباني حديثه لجماهير الفريق قائلا: "كذلك لا يجب أن تهاجم الجماهير اللاعبين
وهاجم جاريدو مجلس إدارة النجم عقب التأهل قائلا: "نجحنا في تحقيق هدفنا وهو التأهل لربع نهائي البطولة في صدارة المجموعة".
وتابع جاريدو "اللاعبون يستحقون ملعبا خاصا بهم وأيضا يجب أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية".
ثم وجه المدرب الإسباني حديثه لجماهير الفريق قائلا: "كذلك لا يجب أن تهاجم الجماهير اللاعبين في وقت نسيطر فيه على اللاعبين فهذا عدم احترام منهم تجاه فريقهم".
وأتم جاريدو تصريحاته "وضع الفريق أصبح لا يطاق والآن وبعد ضمان التأهل يجب إيجاد حلول لجميع الأزمات".
وتولى جاريدو تدريب النجم الساحلي مع انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقد يلتقي النجم مع الزمالك إذا أوقعتهما قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا معا، وتقام القرعة يوم 5 فبراير الجاري في القاهرة.