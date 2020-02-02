رياضة

جاريدو يقترب من الرحيل عن النجم الساحلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٧ م
جاريدو
جاريدو
كشفت تقايرير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي قريب من الرحيل عن الفريق التونسي. وتأهل النجم الساحلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه الأهلي، إلا أن الصحافة التونسية أشارت إلى اقتراب المدرب الإسباني من ترك النجم الساحلي. وأكدت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية على اقتراب جاريدو من الرحيل بسبب دخوله في صدام مع إدارة نادي النجم، وأشارت إلى أن جماهير النجم الساحلي غاضبة أيضا من جاريدو بعد تصريحات المدرب الإسباني ضدهم.
وهاجم جاريدو مجلس إدارة النجم عقب التأهل قائلا: "نجحنا في تحقيق هدفنا وهو التأهل لربع نهائي البطولة في صدارة المجموعة". وتابع جاريدو "اللاعبون يستحقون ملعبا خاصا بهم وأيضا يجب أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية". ثم وجه المدرب الإسباني حديثه لجماهير الفريق قائلا: "كذلك لا يجب أن تهاجم الجماهير اللاعبين
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إكرامي يعلن رحيله عن صفوف الأهلى بنهاية الموسم

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي. وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورًا بما حققته، باحثًا عن تجربة وتحدٍّ جديدين، وسأظل دائمًا ممتنًا لهذا الكيان وفخورًا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يومًا ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار". وقال إكرامي إنه بعد مشوار امتد أكثر من 23 عامًا ناشئًا ولاعبًا بالفريق الأول اتخذ أهم قراراته وأصعبها
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الزمالك يؤجل مؤتمر "السوبر الإفريقي" للثلاثاء

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أفشة: تركيزنا الآن على لقاء بيراميدز في الدوري

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الاهلي-والهلال-السوداني (6)

الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة الأهلي والهلال السوداني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسجل محمد مجدي قفشة هدف المارد الأحمر الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بينما جاء هدف الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بأقدام عبد الرازق عمر. وجاء هدف الأهلي عبر تمريرة من حسين الشحات خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، مررها من لمسة واحدة لقفشة أمام المرمى ليحولها الأخير بتسديدة من لمسة واحدة إلى أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.
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تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
الأهلي- والنجم (7)

الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي. الفوز رفع رصيد الأهلي، إلى عشر نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن النجم الساحلي، والهلال التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير، بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما يستقبل النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.
الزمالك -ومازيمبي‎ (5)

رسميًا.. الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الفريق الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق كالينجو وتعادل أري بابيل لأول أغسطس في الدقيقة 69. بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ويرتفع رصيد كل منهما إلى 3 نقاط وبذلك يتأهل الزمالك رسميا إلى دور الـ8 بعد أن وصل رصيده إلى 8 نقاط فيما حصد مازيمبي بطاقة المركز الأول عن المجموعة.
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