جاريدو يقترب من الرحيل عن النجم الساحلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٧ م

جاريدو

كشفت تقايرير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي قريب من الرحيل عن الفريق التونسي. وتأهل النجم الساحلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه الأهلي، إلا أن الصحافة التونسية أشارت إلى اقتراب المدرب الإسباني من ترك النجم الساحلي. وأكدت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية على اقتراب جاريدو من الرحيل بسبب دخوله في صدام مع إدارة نادي النجم، وأشارت إلى أن جماهير النجم الساحلي غاضبة أيضا من جاريدو بعد تصريحات المدرب الإسباني ضدهم.

وهاجم جاريدو مجلس إدارة النجم عقب التأهل قائلا: "نجحنا في تحقيق هدفنا وهو التأهل لربع نهائي البطولة في صدارة المجموعة". وتابع جاريدو "اللاعبون يستحقون ملعبا خاصا بهم وأيضا يجب أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية". ثم وجه المدرب الإسباني حديثه لجماهير الفريق قائلا: "كذلك لا يجب أن تهاجم الجماهير اللاعبين