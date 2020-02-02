لطيفة تطرح أغنية «قلاب والطبع غلاب» على اليوتيوب

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ م

لطيفة

طرحت الفنانة لطيفة على قناة "يوتيوب"، أغنية جديدة "قلاب"، التي تقول كلماتها " قلاب والطبع غلاب.. قلاب وفي ثانية دحلاب". وقبل أيام طرحت "لطيفة" اغنية "ولا في الأحلام" من ضمن أغاني أحدث ألبومات النجمة لطيفة، الذي يحمل اسم "أقوى واحدة"، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين. وروجت "لطيفة" لألبومها الجديد ونشرت صورة من بوسترات الألبوم علي حسابها الشخصي عبر إنستجرام، ونالالبوستر الدعائي استحسان جمهورها ومتابعيها.

ووجهت الشكر لجمهورها في وقت سابق، عبر إنستجرام"أول مليون مشاهدة لكليب #في_الأحلام في أقل من 48 ساعة.. شكرا جمهوري وحبايبي وأحلى فانز في الدنيا على الدعم و المحبة و سعيدة إن الأغنية عجبتكم ?? و استنوا مفاجآت جاية كتير". View this post on Instagram اول مليون مشاهدة لكليب #في_الاحلام