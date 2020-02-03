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25 مليار دولار حجم صادرات مصر غير البترولية في 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن صادرات مصر غير البترولية زادت خلال العام الماضي بنحو347 مليون دولار لتبلغ 25.49 مليار دولار، في مقابل 25.14 مليار دولار خلال 2018. وأوضح رئيس الهيئة في بيان له اليوم، الإثنين، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال شهر ديسمبر الماضي 2.126 مليار دولار، لافتا إلى زيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية خلال ديسمبر الماضي أبرزها "المجلس التصديري للصناعات الغذائية" ليسجل ما قيمته 283 مليون دولار مقارنة بنحو 251 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام السابق.
وحول أهم المجموعات الدولية لصادرات مصر غير البترولية خلال ديسمبر الماضي، أشار جابر إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية جاءت بالمقدمة بما قيمته 878 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 555 مليون دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 452 مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية
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2.2 مليار جنيها خسائر للبورصة بختام تعاملات الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.08 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13878.33 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 1265.49 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383.2757 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (6)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

مصلحة الضرائب توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر.
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في نقاط.. تعرف على أهم مزايا وثيقة «معاش بكرة»

أطلق البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة "معاش بكره"، وهي عبارة عن منتج تأمين بنكي جديد للعملاء عند سن التقاعد، تتيح لهم العديد من برامج التأمين على الحياة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الساعية لتلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن خدمة التأمين البنكي الجديدة تعد إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم الاستراتيجيات؛ لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين والتأمينات على الحياة.
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صادرات-تركيا للعراق

25.3 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 25.3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018. وأضاف الجهاز، أن قيمة العجز التجارية بلغت 2.97 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ، مقابل 3.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه. وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.39 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018. وأرجع الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: البترول الخام بنسبة 28.9%.
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3.4 مليار دولار حجم صادرات مصر من الصناعات الغذائية

كشف تقرير صادر من المجلس التصديري للغذاء، عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى عام 2019 لتبلغ حوالى 3.4 مليار دولار محققة نسبة نمو فى القيمة قدرها 10% بزيادة قدرها 300 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2018، والتى بلغت نحو 3.1 مليار دولار، وتعتبر الصناعات الغذائية ثالث أكبر القطاعات التصديرية المصرية غير البترولية وتمثل 13% من إجمالي الصادرات غير البترولية. وأضاف التقرير، أن إجمالى الصادرات المصرية الغذائية المصنعة إلى ليبيا خلال عام 2019 بلغت حوالى 211 مليون دولار.
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