25 مليار دولار حجم صادرات مصر غير البترولية في 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

الصادرات المصرية

قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن صادرات مصر غير البترولية زادت خلال العام الماضي بنحو347 مليون دولار لتبلغ 25.49 مليار دولار، في مقابل 25.14 مليار دولار خلال 2018. وأوضح رئيس الهيئة في بيان له اليوم، الإثنين، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال شهر ديسمبر الماضي 2.126 مليار دولار، لافتا إلى زيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية خلال ديسمبر الماضي أبرزها "المجلس التصديري للصناعات الغذائية" ليسجل ما قيمته 283 مليون دولار مقارنة بنحو 251 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام السابق.

وحول أهم المجموعات الدولية لصادرات مصر غير البترولية خلال ديسمبر الماضي، أشار جابر إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية جاءت بالمقدمة بما قيمته 878 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 555 مليون دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 452 مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية