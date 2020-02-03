التموين: صرف 25% من مقررات شهر فبراير الجاري

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص

سلع تموينية

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهرفبراير الجاري، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 25% حتى الآن من مقررات الشهر الجاري، إذ يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا. وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على "بون الصرف"، بالدخول على موقع دعم مصر https:www.tamwin.com.eg.

وأوضحت الشركة، أنه يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين، ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.وتمنح حاليا وزارة التموين أكثر من 140 جنيه كدعم