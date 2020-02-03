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التموين: صرف 25% من مقررات شهر فبراير الجاري

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
سلع تموينية
سلع تموينية
أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهرفبراير الجاري، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 25% حتى الآن من مقررات الشهر الجاري، إذ يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا. وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على "بون الصرف"، بالدخول على موقع دعم مصر https:www.tamwin.com.eg.
وأوضحت الشركة، أنه يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين، ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.وتمنح حاليا وزارة التموين أكثر من 140 جنيه كدعم
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البورصه

2.2 مليار جنيها خسائر للبورصة بختام تعاملات الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.08 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13878.33 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 1265.49 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383.2757 نقطة.
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هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

مصلحة الضرائب توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر.
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في نقاط.. تعرف على أهم مزايا وثيقة «معاش بكرة»

أطلق البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة "معاش بكره"، وهي عبارة عن منتج تأمين بنكي جديد للعملاء عند سن التقاعد، تتيح لهم العديد من برامج التأمين على الحياة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الساعية لتلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن خدمة التأمين البنكي الجديدة تعد إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم الاستراتيجيات؛ لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين والتأمينات على الحياة.
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هل تنجح الحكومة في تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد؟

في يونيو الماضي، أجرت وزارة التموين محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي. وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الدعم العيني مستمر، وأن الحكومة تدرس مقترح الدعم النقدي ولكنه لن يتم إلا بالمناقشة مع ممثلي الشعب، لافتا إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو أي تغيير في نظام الدعم الحالي لن يتم إلا من خلال قاعة البرلمان.
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2020

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والبداليين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من اليوم، السبت، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر، الزيت 4 أشهر، القمح 5 أشهر، الأرز 3 أشهر، اللحوم والدواجن المجمدة 3 أشهر.
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التموين: 676 محلًا شارك في الأوكازيون الشتوي

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية بشأن سير العمل في اليوم الأول لبدء الأوكازيون الشتوي، حيث بلغ عدد المحال المشاركة حتى الآن ما يقرب من 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 آلاف محل، ومن حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي في بيان رسمي قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.
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المصيلحي: تشديد الرقابة والجولات لرفع جودة الخبز

التقى السيد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتنسيق الجهود والأعمال ما بين السادة المحافظين والسادة وكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية، ولا سيما سير منظومة الخبز والعمل على توجيه كافه السادة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعه سير عمل المنشأت التموينية المختلفة.
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