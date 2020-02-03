التموين: صرف 25% من مقررات شهر فبراير الجاري
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
سلع تموينية
أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهرفبراير الجاري، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 25% حتى الآن من مقررات الشهر الجاري، إذ يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على "بون الصرف"، بالدخول على موقع دعم مصر https:www.tamwin.com.eg.
وأوضحت الشركة، أنه يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين، ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.وتمنح حاليا وزارة التموين أكثر من 140 جنيه كدعم
وأوضحت الشركة، أنه يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين، ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.
وتمنح حاليا وزارة التموين أكثر من 140 جنيه كدعم شهري لكل مواطن، مقسمة إلى 50 جنيه دعم سلعي يحصل خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، ونحو 90 جنيه دعم خبز، يسمح بشراء 150 رغيف خبر شهريا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وهو ما يسجل إجمالي 140 جنيه للفرد الواحد في الشهر متضمنا دعمي الخبز والسلع التموينية.
ويشمل دعم السلع التموينية كل من دعم الخبز، ودعم البطاقات التموينية، ويستفيد حوالي 71 مليون مواطن من دعم الخبز، فيما يستفيد نحو 64.4 مليون مواطن من دعم المقررات التموينية.