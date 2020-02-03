رياضة

جوارديولا: ليفربول غير قابل للإيقاف

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص
جوارديولا
جوارديولا
اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة اللحاق بفريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ابتعد الأخير بفارق 22 نقطة عن الأول، قائلآ: "نحن بعيدون جدا. ليفربول غير قابل للإيقاف، فقدنا نقاطا في مباريات شبيهة بما حدث اليوم، حتى حين لعبنا في أنفيلد، والأن نستهدف بطولات أخرى". ويرى جوارديولا أن مشكلة فريقه إهدار فرص سهلة مما يكبده خسارة مباريات كانت في متناوله، مضيفًا: "من الصعب إيجاد حل. ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم. نصل، ندخل منطقة الجزاء، قريبا من علامة الجزاء، ننفرد بلاعبين أمام الحارس ولا يمكننا تسجيل هدف".
وواصل المدرب الإسباني صاحب الـ49 عامًا: "ربما يوما ما سيتغير الأمر، الفريق جيد، أحب الطريقة التي نلعب بها، لكنها ليست كافية. المسافة بعيدة عن ليفربول، أتمنى أن نتحسن في الموسم المقبل".وبات سيتي قريبا من فقدان لقب الدوري الذي توج به في الموسمين الماضيين، لكن أمامه فرصة للفوز بكأس الرابطة الإنجليزية حين
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الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.
الاهلى-و-صن-داونز (1)

مدرب صن داونز: جاهزون لمواجهة أي خصم

شدد بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على جاهزية فريقه لمواجهة أي ناد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنه يرى أنه من الصعب على أي فريق اللعب في بريتوريا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها صحيفة kick off. وقال مدرب صن داونز: "من الجيد أننا تصدرنا جدول المجموعة الثالثة، وهو ما أردنا تحقيقه، نحن نتطور شيئًا فشيئًا، أصبحت لدينا بعض الخبرات في البطولة، وجاهزون لمواجهة أي خصم، سنلعب أمام الزمالك، الأهلي أو الرجاء، الأهم ألا نخسر عندما نلعب خارج ديارنا، وعلى ملعبنا يمكننا التحكم في الوضع".
هانى-رمزى

هاني رمزي: صلاح أخطأ.. وهذا سبب خلافي مع حسام حسن

يرى هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، أخطأ بعدم حضور حفل جوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي، لأنه أقيم في مصر، مشيرًا: "لا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة". وأوضح رمزي أن اتحاد الكرة السابق خالف وعوده مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد قرار استضافة بطولة كأس الأمم، مؤكدًا: "الاتفاق كان يقتصر على بناء فريق جديد للتأهل لكأس العالم 2022، ولكن كل شيء تغير منذ استضافة البطولة، وطالب الاتحاد بحصد اللقب".
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اليسون-بيكر

أليسون: سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء

تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن عقلية اللا توقف، وصعوبة اللعب ضد وست هام، إلى جانب الحديث عن التحدي المقبل أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، قائلآ: "لقد قلنا ونقول دائمًا إننا نركز على المباراة المقبلة، أمامنا تحدي آخر أمام ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء، ويجب أن نستمر في تطبيق عقلية اللاتوقف، نحن نعرف مدى جودتنا وإلى أي مدى يمكننا أن نذهب، لكن لا يمكننا أن نذهب بعيدًا إلا إذا قمنا بتقديم عروض مميزة على أرض الملعب، لا يمكننا التوقف وسنحتاج فقط إلى الاستمرار".
محمد صلاح

«ليفربول» يعبر وست هام ومحمد صلاح يسجل

حقق فريق ليفربول فوزًا سهلًا على نظيره وست هام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الـ18 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
أجويرو

مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد في البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا ثمينًا، على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيرجيو أجويرو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برامال لين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع السيتي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن ليفربول، صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 33 نقطة في المركز السابع. أجويرو سجل هدفه رقم 180 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز موقعه في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.
مانشستر يونايتد‎

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.
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