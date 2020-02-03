جوارديولا: ليفربول غير قابل للإيقاف

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

جوارديولا

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة اللحاق بفريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ابتعد الأخير بفارق 22 نقطة عن الأول، قائلآ: "نحن بعيدون جدا. ليفربول غير قابل للإيقاف، فقدنا نقاطا في مباريات شبيهة بما حدث اليوم، حتى حين لعبنا في أنفيلد، والأن نستهدف بطولات أخرى". ويرى جوارديولا أن مشكلة فريقه إهدار فرص سهلة مما يكبده خسارة مباريات كانت في متناوله، مضيفًا: "من الصعب إيجاد حل. ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم. نصل، ندخل منطقة الجزاء، قريبا من علامة الجزاء، ننفرد بلاعبين أمام الحارس ولا يمكننا تسجيل هدف".

وواصل المدرب الإسباني صاحب الـ49 عامًا: "ربما يوما ما سيتغير الأمر، الفريق جيد، أحب الطريقة التي نلعب بها، لكنها ليست كافية. المسافة بعيدة عن ليفربول، أتمنى أن نتحسن في الموسم المقبل".وبات سيتي قريبا من فقدان لقب الدوري الذي توج به في الموسمين الماضيين، لكن أمامه فرصة للفوز بكأس الرابطة الإنجليزية حين

وواصل المدرب الإسباني صاحب الـ49 عامًا: "ربما يوما ما سيتغير الأمر، الفريق جيد، أحب الطريقة التي نلعب بها، لكنها ليست كافية. المسافة بعيدة عن ليفربول، أتمنى أن نتحسن في الموسم المقبل".



وبات سيتي قريبا من فقدان لقب الدوري الذي توج به في الموسمين الماضيين، لكن أمامه فرصة للفوز بكأس الرابطة الإنجليزية حين يواجه أستون فيلا في النهائي، ويحمل سيتي لقب كأس الرابطة، وكذلك كأس الاتحاد، البطولة التي يواجه فيها مضيفه شيفيلد وينيزداي في الدور ثمن النهائي في مارس المقبل.



وفي دوري أبطال أوروبا، البطولة التي توج بها جوارديولا مرتين مع برشلونة، يستعد سيتي لمواجهة نارية أمام ريال مدريد في دور الـ16، ويحل ضيفا على النادي الملكي في 26 فبراير ويستضيف الإياب في 17 مارس.