الداخلية تحسم الجدل في وفاة رئيس شركة أوراسكوم

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

خالد بشارة

روايات عدة تداولها البعض لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" حول ملابسات وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية ونادي الجونة السابق، فجر يوم الجمعة الماضية، الأمر الذي حسمته وزارة الداخلية في بيان رسمي أصدره مركز الإعلام الأمني تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ونفت الوزارة صحة ما تناولته عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة حول حادث السير الخاص برئيس نادي الجونة السابق، والذي أسفر عن وفاته.

مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أكد أنه عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث، تبين أن السبب يرجع إلى السير بسرعة زائدة وحال محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ اختلت عجلة القيادة، مما أسفر عن اصطدامه بمثلث خرساني كائن بالمخرج المؤدي إلى طريق الرماية ونتج منها وفاته، وأن

مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أكد أنه عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث، تبين أن السبب يرجع إلى السير بسرعة زائدة وحال محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ اختلت عجلة القيادة، مما أسفر عن اصطدامه بمثلث خرساني كائن بالمخرج المؤدي إلى طريق الرماية ونتج منها وفاته، وأن السيارة لم تتعرض للاصطدام بسيارة أخرى.



وأكد المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة يتم التعامل معها بصورة فورية في حدود القانون، وأنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة في إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه، وأنه فيما يتعلق بحالة وصلاحية الطريق فإن وزارة النقل تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.



