روسيا: ترحيل الأجانب المصابين بفيروس كورونا

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، في اجتماع تنفيذي، اليوم الإثنين، إن التدابير المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية للتصدي لفيروس كورونا تسمح بترحيل المواطنين الأجانب المصابين به، مضيفا: "لقد تم الآن إضافة (إصابة جديدة) إلى قائمة الأمراض الخطيرة، وهذا يسمح بترحيل المواطنين الأجانب إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، وستطبق تدابير خاصة في البداية، بما في ذلك العزلة والحجر الصحي". وكانت روسيا قد قررت تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين بدءا من اليوم، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.

وأعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أنه من المقرر إجلاء المواطنين الروس من الصين بواسطة طائرات تابعة للقوة الجوية الفضائية الروسية يومي 3 و4 فبراير الجاري. وأعرب وزير الخارجية الصيني وانج يي، أمس الأحد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، عن امتنانه لروسيا على المساعدات الإنسانية