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شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
يذكر أن المصاب الثاني بالمرض، عاد من مدينة ووهان بوسط الصين التي ظهر فيها فيروس "كورونا" الجديد، إلى كوريا الجنوبية في يوم 22 يناير الماضي، حيث تم اكتشاف إصابته يوم 24 من نفس الشهر، وظل تحت الحجر الصحي وتلقى علاجا في المركز الطبي الوطني بسيول.من ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين،
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مجلس-النواب (1)

تحركات حزبية لإعداد تشريعات لمجلسي الشيوخ والنواب

قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن اللجنة القانونية بإشراف المستشار بهاء أبو شقة وعدد من أساتذة القانون الدستوري بالحزب تعكف على عمل قانوني مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منهم يوم السبت المقبل، وسيتم عرض هذه الرؤية خلال جلسات الحوار الوطني التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع الأحزاب الأخري الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضة على البرلمان معبرا عن رؤية الأحزاب ككل بعد الاتفاق عليه، مضيفا أن ملامح مشروع قانون الشيوخ تتضمن أن يكون عدد المقاعد 300 مقعد.
مجلس-النواب (2)

نائبة: ما خطة «التعليم» لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية؟

توجهت النائبة إيفلين متى تواضروس، اليوم الإثنين، بسؤال برلماني إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني. وقالت النائبة، في سؤالها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة ابنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الصين ترفض عودة مصريين اثنين لارتفاع حرارتهما

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه قبل إقلاع الطائرة العائدة إلى مصر كان هناك راكبان مصريان حرارتهما مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهما، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض، موضحا "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر، أمس الأحد، كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط، والمطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، ولا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية".
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

ميناء الإسكندرية يشهد أكبر حركة شحن وتفريغ

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة العمل، إذ شهد اليوم أكبر حركة شحن وتفريغ تجازوت مليون طن، مشيرا إلى أنه تواجد بالميناء 69 سفينة وأن عدد السفن العاملة على الأرصفة بلغ 27 سفينة وانه جاري تفريغهم، وأن منهم 4 سفن حاويات و4 سفن بترول و19 سفينة بضائع عامة و8 سفن بالمخطاف الداخلي، بجانب تواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة، بالإضافة إلى أنه تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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بوتين (3)

روسيا: ترحيل الأجانب المصابين بفيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، في اجتماع تنفيذي، اليوم الإثنين، إن التدابير المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية للتصدي لفيروس كورونا تسمح بترحيل المواطنين الأجانب المصابين به، مضيفا: "لقد تم الآن إضافة (إصابة جديدة) إلى قائمة الأمراض الخطيرة، وهذا يسمح بترحيل المواطنين الأجانب إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، وستطبق تدابير خاصة في البداية، بما في ذلك العزلة والحجر الصحي". وكانت روسيا قد قررت تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين بدءا من اليوم، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.
كورونا

الصين: نحتاج أقنعة واقية عاجلا بسبب تفشي كورونا

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها بحاجة ملحة لأقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17 ألفا و238 مصابا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانج، في إيجاز صحفي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وانتقدت بكين، في وقت سابق اليوم، واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ"إثارة الذعر ونشره".
كورونا 2

ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 304 أشخاص

شهدت الصين ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأحد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بلغ 304 أشخاص بعد أن كان 259 في اليوم السابق، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 14 ألفا و380 حالة، حيث سجلت معظم الحالات الجديدة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر. وينتشر الفيروس في الصين على الرغم من التدابير الصارمة الرامية إلى وقف تفشيه، بما في ذلك حظر السفر بين المقاطعات والحجر الصحي في عشرات المدن.
كورونا 7

«بسبب كورونا».. إيران تُعلق الرحلات الجوية إلى الصين

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلادن إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين، وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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