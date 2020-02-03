رياضة

كيف دافع يورجن كلوب عن محمد صلاح؟

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص
محمد صلاح - يورجن كلوب
محمد صلاح - يورجن كلوب
دافع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، عن محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الوطني، ضد من يتهمون الأخير بالأنانية في الملعب وتفضيله تسجيل الأهداف بنفسه بدلا من منح زملائه فرصة أفضل لهز شباك المنافسين. وقال كلوب: "قبل أسبوع كان الناس يتحدثون عن صلاح. لم يكن أنانيا أبدا، أو أناني أكثر من اللازم، ومهاجم في المكان الصحيح، شاهدنا صلاح يسجل أهدافا وهو محاط بأربعة لاعبين، يجد الطريق للمرمى، وحين لا تسجل يقول الناس كان عليك أن تمرر إلى هنا أو هناك. لم يكن أنانيا ضد ساوثامبتون، استعاد الكرة ليستطيع التسجيل".
محمد صلاح صاحب الـ27 عامًا، واصل التألق بثنائية في شباك ساوثامبتون عززت تصدر ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الوصيف.كما رفع نجم المنتخب الوطني والريز رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بثلاثة أهداف فقط عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي
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الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.
الاهلى-و-صن-داونز (1)

مدرب صن داونز: جاهزون لمواجهة أي خصم

شدد بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على جاهزية فريقه لمواجهة أي ناد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنه يرى أنه من الصعب على أي فريق اللعب في بريتوريا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها صحيفة kick off. وقال مدرب صن داونز: "من الجيد أننا تصدرنا جدول المجموعة الثالثة، وهو ما أردنا تحقيقه، نحن نتطور شيئًا فشيئًا، أصبحت لدينا بعض الخبرات في البطولة، وجاهزون لمواجهة أي خصم، سنلعب أمام الزمالك، الأهلي أو الرجاء، الأهم ألا نخسر عندما نلعب خارج ديارنا، وعلى ملعبنا يمكننا التحكم في الوضع".
هانى-رمزى

هاني رمزي: صلاح أخطأ.. وهذا سبب خلافي مع حسام حسن

يرى هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، أخطأ بعدم حضور حفل جوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي، لأنه أقيم في مصر، مشيرًا: "لا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة". وأوضح رمزي أن اتحاد الكرة السابق خالف وعوده مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد قرار استضافة بطولة كأس الأمم، مؤكدًا: "الاتفاق كان يقتصر على بناء فريق جديد للتأهل لكأس العالم 2022، ولكن كل شيء تغير منذ استضافة البطولة، وطالب الاتحاد بحصد اللقب".
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محمد-صلاح

شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".
صلاح-كلوب

كلوب عن صلاح: لم نحسم أمره من المشاركة في الأولبيماد

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، كما أضاف أن الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح عن صفوف ليفربول لن يكون بالأمر الجيد إطلاقًا . وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".
صلاح- والمحمدي

شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد بيده

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة أون سبورت. وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي، ولكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".
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زيدان: «كلوب قال لي إن إمكانياتي أعلى من صلاح»

كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أخبره حين كان يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح نجم الفراعنة والريدز، كما أشار إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز. وقال زيدان: "كلوب يخبرني أن إمكنياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم ما ينقصني وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".
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