كيف دافع يورجن كلوب عن محمد صلاح؟

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص

محمد صلاح - يورجن كلوب

دافع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، عن محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الوطني، ضد من يتهمون الأخير بالأنانية في الملعب وتفضيله تسجيل الأهداف بنفسه بدلا من منح زملائه فرصة أفضل لهز شباك المنافسين. وقال كلوب: "قبل أسبوع كان الناس يتحدثون عن صلاح. لم يكن أنانيا أبدا، أو أناني أكثر من اللازم، ومهاجم في المكان الصحيح، شاهدنا صلاح يسجل أهدافا وهو محاط بأربعة لاعبين، يجد الطريق للمرمى، وحين لا تسجل يقول الناس كان عليك أن تمرر إلى هنا أو هناك. لم يكن أنانيا ضد ساوثامبتون، استعاد الكرة ليستطيع التسجيل".

محمد صلاح صاحب الـ27 عامًا، واصل التألق بثنائية في شباك ساوثامبتون عززت تصدر ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الوصيف.كما رفع نجم المنتخب الوطني والريز رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بثلاثة أهداف فقط عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي