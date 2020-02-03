جريمة

نزيف الأسفلت.. حالة وفاة و16 مصابا في حادث بأسوان

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
حلقة جديدة في مسلسل "دماء على الأسفلت" -متعدد الأجزاء دون توقف- دارت أحداثها المؤسفة أعلى الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة أسوان -جنوب مصر- إذ استيقظ سكان "بلاد الذهب" على حادث تصادم بين حافلة ركاب "أتوبيس" وسيارة ميكروباص بمدخل المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص فيما أصيب 16 شخصا أخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وهرعت سيارات الإسعاف المنتشرة بطول الطريق إلى نقلهم لأقرب مستشفيات؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ثم مغادرتهم عقب تماثلهم للشفاء.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بأسوان إشارة من الخدمات الأمنية المُعينة لتأمين الطريق الصحراوي الغربي بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصابين. وجه اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان، بسرعة انتقال رجال المرور رفقة قوة من شرطة النجدة والقسم، مشددا
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سجن

ضبط طن منتجات ألبان فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة، من ضبط مالك أحد المحال التجارية في مجال الأغذية ليحازتع وعرضه طن جبن تركي وأبيض فاسد، وذلك لعرضها على زبائنه وعملائه بنية البيع، والعمل على تخفيض نسبي في الأسعار لإقناع المواطنين بضرورة الشراء، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بشرق محافظة الإسكندرية، وبفحص المحل التى وجدت به الجبنة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتبين أن المحل التجاري ليس له رخصة عمل بالمخالفة للقانون.
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افتتاح وتطوير منشآت أمنية في عيد الشرطة الـ68

افتتحت وزارة الداخلية عددا من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة، وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وشملت نقطة إطفاء السعديين بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمدرية أمن الشرقية عقب تزويدها بكافة الإمكانيات البشرية والمعدات الحديثة بما يساهم فى سرعة الانتقال والاستجابة لبلاغات المواطنين.
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في 3 ساعات.. الكشف على 144 حالة بمستشفيات الشرطة

واصل قطار مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية رحلته بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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الداخلية تنزع فتيل الفتنة بين عائلتين بقنا

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
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سيارة مسرعة وأخرى معطلة سبب حادث صحراوي الإسكندرية.. وقرار من النيابة

أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة العامرية ثان، بغرب الإسكندرية، قرار بالتصريح بدفن جثامين المتوفيين الثلاثة جراء حادث الكيلو 48 على الطريق الصحراوي «القاهرة – الإسكندرية»، بينهم صحفية بجريدة أخبار العالم، وصحفي آخر مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بشرق الإسكندرية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداها كانت تستقلها الصحفية الشابة زكية هدايا، بالإضافة إلى سؤال المصابين عن الحادث إذا سمحت حالتهم ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد اجراء المعاينة.
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إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية جنوب الجيزة تسبب في إصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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إصابة مصري و24 أجنبيًا في حادث تصادم أوتوبيس سياحي بأسوان

شهدت مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا. البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، على الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 سودانيًا و3 فلسطينين ومصري، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصداقة الجديدة في أسوان.
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