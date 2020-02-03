نزيف الأسفلت.. حالة وفاة و16 مصابا في حادث بأسوان

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

حادث تصادم - أرشيفية

حلقة جديدة في مسلسل "دماء على الأسفلت" -متعدد الأجزاء دون توقف- دارت أحداثها المؤسفة أعلى الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة أسوان -جنوب مصر- إذ استيقظ سكان "بلاد الذهب" على حادث تصادم بين حافلة ركاب "أتوبيس" وسيارة ميكروباص بمدخل المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص فيما أصيب 16 شخصا أخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وهرعت سيارات الإسعاف المنتشرة بطول الطريق إلى نقلهم لأقرب مستشفيات؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ثم مغادرتهم عقب تماثلهم للشفاء.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بأسوان إشارة من الخدمات الأمنية المُعينة لتأمين الطريق الصحراوي الغربي بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصابين. وجه اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان، بسرعة انتقال رجال المرور رفقة قوة من شرطة النجدة والقسم، مشددا

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بأسوان إشارة من الخدمات الأمنية المُعينة لتأمين الطريق الصحراوي الغربي بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصابين.



وجه اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان، بسرعة انتقال رجال المرور رفقة قوة من شرطة النجدة والقسم، مشددا على سرعة إجلاء المصابين، وتجنيب حطام الحادث نهر الطريق من خلال الاستعانة بأوناش الإغاثة التابعة لإدارة مرور أسوان.



وأكد مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان على تشكيل فريق بحث تنسيقا مع المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على ملابساته كاملة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



