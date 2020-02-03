المالية:31 «اتفاق تسوية» للمستحقات المتأخرة للمصدرين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 31 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية. وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وأن هناك توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ بما يحفزهم للتوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، على النحو الذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل،