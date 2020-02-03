291 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات لـ12 شركة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إجمالي المستحقات التي قام صندوق تنمية الصادرات بصرفها للشركات المصدرة فى إطار مبادرة تحفيز الاستثمار حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت 291 مليون جنيه لـ12 شركة مصدرة. وأشارت جامع، خلال توقيع اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تشكيل المجالس التصديرية بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصرى إلى جانب مساندة المصدرين، وزيادة قدراتهم على المنافسة بمختلف الأسواق الأجنبية.

وأضافت جامع، أن برنامج مساندة الصادرات سيتم مراجعته بصفة دورية لقياس مدى جدواه في تحقيق مصلحة المصدرين والحكومة على حد سواء.وأوضحت وزيرة الصناعة، أن النظام الحالي لمساندة الصادرات تم وضعه بالتنسيق مع المجالس التصديرية والمصدرين، مشيرة إلى أهمية اختبار مدى كفاءة وفعالية البرنامج، الذى تم البدء فى تطبيقه