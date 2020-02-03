سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

291 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات لـ12 شركة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إجمالي المستحقات التي قام صندوق تنمية الصادرات بصرفها للشركات المصدرة فى إطار مبادرة تحفيز الاستثمار حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت 291 مليون جنيه لـ12 شركة مصدرة. وأشارت جامع، خلال توقيع اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تشكيل المجالس التصديرية بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصرى إلى جانب مساندة المصدرين، وزيادة قدراتهم على المنافسة بمختلف الأسواق الأجنبية.
وأضافت جامع، أن برنامج مساندة الصادرات سيتم مراجعته بصفة دورية لقياس مدى جدواه في تحقيق مصلحة المصدرين والحكومة على حد سواء.وأوضحت وزيرة الصناعة، أن النظام الحالي لمساندة الصادرات تم وضعه بالتنسيق مع المجالس التصديرية والمصدرين، مشيرة إلى أهمية اختبار مدى كفاءة وفعالية البرنامج، الذى تم البدء فى تطبيقه
اقرأ المزيد
البورصه

2.2 مليار جنيها خسائر للبورصة بختام تعاملات الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.08 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13878.33 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 1265.49 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383.2757 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (6)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

مصلحة الضرائب توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر.
تعاملات-بنكية

في نقاط.. تعرف على أهم مزايا وثيقة «معاش بكرة»

أطلق البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة "معاش بكره"، وهي عبارة عن منتج تأمين بنكي جديد للعملاء عند سن التقاعد، تتيح لهم العديد من برامج التأمين على الحياة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الساعية لتلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن خدمة التأمين البنكي الجديدة تعد إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم الاستراتيجيات؛ لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين والتأمينات على الحياة.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الماليه

المالية:31 «اتفاق تسوية» للمستحقات المتأخرة للمصدرين

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 31 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية. وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة.
وزير-الماليه

معيط: تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين مأموريات الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، لافتًا إلى أنه تم تخصيص حوالي 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ ويشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030. وأضاف الوزير، أن ميكنة المنظومة الضريبية يساعد كثيرًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية عن الضرائب: «مش عاوزين غير حق الدولة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية، الذي يرتكز على تاريخ مشرف لكوادر مصلحة الضرائب المصرية الذين نقلوا علم الضرائب لكل بلدان المنطقة، ويستهدف توطين أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم 22 ديسمبر 2019 مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة "الخطة والموازنة"، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]