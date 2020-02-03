الفرح تحول إلى مآتم.. تفاصيل حادث أسوان المروع

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م

حادث تصادم - أرشيفية

"يا فرحة ما تمت" تلخص هذه الجملة تفاصيل ما جرى صبيحة اليوم الإثنين على الطريق الصحراوي الغربي و تحديدا بمدخل قرية غرب أسوان بطريق المطار في محافظة أسوان، إذ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 شخصا أخرون في حادث تصادم وقع بين أتوبيس وبين سيارة ميكروباص أثناء عودتهما من حفل زفاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة لتلقى العلاج، وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق تمهيدا للتصريح بالدفن.

وحصلت "التحرير" على أسماء ضحايا الحادث الثلاث وهم: حسن عمر حسن 24 سنة، وعبدالرازق أيوب عبدالرازق، 24 سنة ومحمد تبعي إسماعيل 13 سنة، عقب إصابتهم باشتباه نزيف بالمخ وكسور بالجسم.كما أصيب كل من: محمد خالد عبدالحارث 19 سنة، ومحمد صبرى محمد 18 سنة، وعبدالرحمن بهاء الدين 17 سنة، وأحمد عبدالرحمن دمرداش 35

وحصلت "التحرير" على أسماء ضحايا الحادث الثلاث وهم: حسن عمر حسن 24 سنة، وعبدالرازق أيوب عبدالرازق، 24 سنة ومحمد تبعي إسماعيل 13 سنة، عقب إصابتهم باشتباه نزيف بالمخ وكسور بالجسم.



كما أصيب كل من: محمد خالد عبدالحارث 19 سنة، ومحمد صبرى محمد 18 سنة، وعبدالرحمن بهاء الدين 17 سنة، وأحمد عبدالرحمن دمرداش 35 سنة، ومحمد موسى عبدالحميد 25 سنة، ومحمد أحمد محمد 18 سنة، ومحمد رجب أبازيد 24 سنة، وخالد أحمد محمد 41 سنة، ومصطفى محمد فهمى 36 سنة، وهاشم السيد أحمد 17 سنة، ومحمد حسين رشوان 18 سنة، وعلى عبدالمحسن عبدالمالك 19 سنة، ومحمد بيومى محمد 18 سنة، ويوسف عبده حليم 22 سنة.



