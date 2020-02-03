رياضة

بيراميدز: السعيد لم يتعمد الغياب أمام الأهلي

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
أكد محمود فتح الله، المدرب العام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق أمام الأهلي سيكون مؤثرا للغاية، علمًا بأن بيراميدز سيواجه فريق الأهلي يوم الخميس المقبل في السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز. وتحدث محمود فتح الله لبرنامج "الماتش" على قناة صدي البلد قائلا: "الفترة القادمة هامة للغاية بالنسبة لنا، بداية من مباراة الأهلي المقبلة ثم مواجهة دور الـ8 بكأس الكونفدرالية".
وأضاف فتح الله عن غياب السعيد عن مباراة الأهلي في الدوري بسبب الإيقاف: "سيكون مؤثرا بشكل كبير، فهو قائد الفريق ونجمه خلال هذا الموسم، وأيضا هداف الدوري العام".وفي تصريحات أخرى لبرنامج "نامبر وان" على قناة النهار: "عبد الله لم يتعمد الغياب عن مباراة الأهلي وحزين لعدم وجوده، ولم نستقر على بديله حتى الآن
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الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.
الاهلى-و-صن-داونز (1)

مدرب صن داونز: جاهزون لمواجهة أي خصم

شدد بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على جاهزية فريقه لمواجهة أي ناد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنه يرى أنه من الصعب على أي فريق اللعب في بريتوريا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها صحيفة kick off. وقال مدرب صن داونز: "من الجيد أننا تصدرنا جدول المجموعة الثالثة، وهو ما أردنا تحقيقه، نحن نتطور شيئًا فشيئًا، أصبحت لدينا بعض الخبرات في البطولة، وجاهزون لمواجهة أي خصم، سنلعب أمام الزمالك، الأهلي أو الرجاء، الأهم ألا نخسر عندما نلعب خارج ديارنا، وعلى ملعبنا يمكننا التحكم في الوضع".
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هاني رمزي: صلاح أخطأ.. وهذا سبب خلافي مع حسام حسن

يرى هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، أخطأ بعدم حضور حفل جوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي، لأنه أقيم في مصر، مشيرًا: "لا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة". وأوضح رمزي أن اتحاد الكرة السابق خالف وعوده مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد قرار استضافة بطولة كأس الأمم، مؤكدًا: "الاتفاق كان يقتصر على بناء فريق جديد للتأهل لكأس العالم 2022، ولكن كل شيء تغير منذ استضافة البطولة، وطالب الاتحاد بحصد اللقب".
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نادي مصر

عبد الناصر محمد يفتح النار على الحكام لهذا السب

هاجم عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز، وحكمه طارق مجدي طرد ثلاثة لاعبين من نادي مصر، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد. وقال مدرب نادي مصر في تصريحات لإم بي سي مصر: "لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟، ونرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".
فخر الدين بن يوسف

الإسماعيلي يعلن وصول بطاقة نجم نسور قرطاج

أعلنت إدارة النادي الإسماعيلي، عن وصول البطاقة الدولية، للنجم التونسي فخر الدين بن يوسف، القادم من صفوق الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم فريق الدراويش، في الفترة المقبلة، وتم قيده في القائمة المحلية والقائمة العربية. وبات اللاعب التونسي البالغ عمره 28 عامًا جاهزا للمشاركة مع الدراويش بدءا من مباراة الأحد أمام ضيفه الاتحاد في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما تم قيد في القائمة المحلية وكذلك العربية.
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إمام عاشور: الزمالك قادر على الفوز بلقب الدوري

أكد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، أن قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، يقدم له النصائح بشكل يومي، مبديًا ثقته في أنهم سيتمكنوا من تحقيق لقب الدوري في النهاية، جاء ذلك في تصريحاته قناة الزمالك الفضائية، قائلًا: "البداية بالنسبة لي مع الفريق كانت جيدة، لكن بعد ذلك حدث تعثر بعض الشيء، وهذا يحدث لكل اللاعبين" وتحدث عن دور شيكابالا مع الفريق، قائلًا: "دائمًا ما يقدم لي النصائح بشكل دائم منذ أن انتقلت إلى نادي الزمالك، ولا يتوقف عن دعمي في أي موقف، في بداية الأمر لم أكن أستوعب أنني التواجد بجوار كابتن شيكابالا في الملعب لكنه ساعدني".
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عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
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