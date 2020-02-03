بيراميدز: السعيد لم يتعمد الغياب أمام الأهلي

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م

عبد الله السعيد

أكد محمود فتح الله، المدرب العام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق أمام الأهلي سيكون مؤثرا للغاية، علمًا بأن بيراميدز سيواجه فريق الأهلي يوم الخميس المقبل في السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز. وتحدث محمود فتح الله لبرنامج "الماتش" على قناة صدي البلد قائلا: "الفترة القادمة هامة للغاية بالنسبة لنا، بداية من مباراة الأهلي المقبلة ثم مواجهة دور الـ8 بكأس الكونفدرالية".

وأضاف فتح الله عن غياب السعيد عن مباراة الأهلي في الدوري بسبب الإيقاف: "سيكون مؤثرا بشكل كبير، فهو قائد الفريق ونجمه خلال هذا الموسم، وأيضا هداف الدوري العام".وفي تصريحات أخرى لبرنامج "نامبر وان" على قناة النهار: "عبد الله لم يتعمد الغياب عن مباراة الأهلي وحزين لعدم وجوده، ولم نستقر على بديله حتى الآن

وأضاف فتح الله عن غياب السعيد عن مباراة الأهلي في الدوري بسبب الإيقاف: "سيكون مؤثرا بشكل كبير، فهو قائد الفريق ونجمه خلال هذا الموسم، وأيضا هداف الدوري العام".



وفي تصريحات أخرى لبرنامج "نامبر وان" على قناة النهار: "عبد الله لم يتعمد الغياب عن مباراة الأهلي وحزين لعدم وجوده، ولم نستقر على بديله حتى الآن وطريقة اللعب في المباراة".



وأكمل فتح الله: "نعاني من الغيابات المؤثرة خلال الفترة الحالية بسبب الإصابات مثل إيريك تراوري ومحمد فاروق وعبده لومالا ومحمد فتحي، ونتمنى عودتهم في أقرب فرصة لتدعيم الفريق".



وعن تأهل بيراميدز لدور الـ8 من الكونفدرالية، علق فتح الله: "البطولة ليست ضعيفة كما يردد البعض، وكل الفرق المترشحة لدور الـ8 قوية، وهدفنا اللعب على البطولة لذلك جاهزين لكل المنافسين".

