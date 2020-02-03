رياضة

هاني رمزي: صلاح أخطأ.. وهذا سبب خلافي مع حسام حسن

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م
هاني رمزي
هاني رمزي
يرى هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، أخطأ بعدم حضور حفل جوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي، لأنه أقيم في مصر، مشيرًا: "لا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة". وأوضح رمزي أن اتحاد الكرة السابق خالف وعوده مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد قرار استضافة بطولة كأس الأمم، مؤكدًا: "الاتفاق كان يقتصر على بناء فريق جديد للتأهل لكأس العالم 2022، ولكن كل شيء تغير منذ استضافة البطولة، وطالب الاتحاد بحصد اللقب".
وأشار إلى أن اتحاد الكرة صاحب قرار استبعاد عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب الوطني من المعسكر أثناء بطولة كأس الأمم الأخيرة، كما أن الاتحاد من أعاد اللاعب "بعد ضغوط زملائه بالمنتخب".واعترف هاني رمزي بفشل تجربته مع المنتخب الوطني كمدرب عام وعدم تطبيق أفكاره، موضحا أنه يتمنى الحصول على فرصة لإثبات جدارته
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الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.
الاهلى-و-صن-داونز (1)

مدرب صن داونز: جاهزون لمواجهة أي خصم

شدد بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على جاهزية فريقه لمواجهة أي ناد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنه يرى أنه من الصعب على أي فريق اللعب في بريتوريا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها صحيفة kick off. وقال مدرب صن داونز: "من الجيد أننا تصدرنا جدول المجموعة الثالثة، وهو ما أردنا تحقيقه، نحن نتطور شيئًا فشيئًا، أصبحت لدينا بعض الخبرات في البطولة، وجاهزون لمواجهة أي خصم، سنلعب أمام الزمالك، الأهلي أو الرجاء، الأهم ألا نخسر عندما نلعب خارج ديارنا، وعلى ملعبنا يمكننا التحكم في الوضع".
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بيراميدز: السعيد لم يتعمد الغياب أمام الأهلي

أكد محمود فتح الله، المدرب العام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق أمام الأهلي سيكون مؤثرا للغاية، علمًا بأن بيراميدز سيواجه فريق الأهلي يوم الخميس المقبل في السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز. وتحدث محمود فتح الله لبرنامج "الماتش" على قناة صدي البلد قائلا: "الفترة القادمة هامة للغاية بالنسبة لنا، بداية من مباراة الأهلي المقبلة ثم مواجهة دور الـ8 بكأس الكونفدرالية".
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محمد صلاح - كلوب

كيف دافع يورجن كلوب عن محمد صلاح؟

دافع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، عن محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الوطني، ضد من يتهمون الأخير بالأنانية في الملعب وتفضيله تسجيل الأهداف بنفسه بدلا من منح زملائه فرصة أفضل لهز شباك المنافسين. وقال كلوب: "قبل أسبوع كان الناس يتحدثون عن صلاح. لم يكن أنانيا أبدا، أو أناني أكثر من اللازم، ومهاجم في المكان الصحيح، شاهدنا صلاح يسجل أهدافا وهو محاط بأربعة لاعبين، يجد الطريق للمرمى، وحين لا تسجل يقول الناس كان عليك أن تمرر إلى هنا أو هناك. لم يكن أنانيا ضد ساوثامبتون، استعاد الكرة ليستطيع التسجيل".
صلاح- والمحمدي

شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد بيده

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة أون سبورت. وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي، ولكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

أجيري: مصر بلد مميز وساحر.. وصلاح يستحق كل الخير

أشاد خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والمدرب الحالي لنادي ليجانيس الإسباني، بالفترة التي قضاها خلال توليه تدريب الفراعنة، مُشيرًا إلى أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لم يتسبب في أزمات خلال تلك الفترة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس. وقال مدرب الفراعنة السابق: "وجدت في مصر أناس طيبين ومميزين ولاعبين يتمتعون بالانضباط في التدريبات وبرغبة قوية في اللعب بشكل مميز، فاللاعب المصري يهوى التدرب ويظهر بشكل جيد، لكن الأمر مختلف بالنسبة للتنظيم في الدوري، مع غياب الجماهير عن المدرجات".
محمد صلاح

الجنايني يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، عدم وجود أي أزمات شخصية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال الجنايني : "دائما على تواصل مع محمد صلاح منذ يومي الأول في اتحاد الكرة، صلاح لاعب محترف له حقوق وعليه واجبات، لا يوجد أي أزمات شخصية بيننا وبين صلاح، نجاح صلاح من نجاحنا، ويجب أن نوفر لصلاح كل الأجواء المناسبة لكي يتواجد في المنتخب بشكل جيد ويقوده للنتائج التي نريدها، لا يوجد أي مشاكل شخصية بيننا وبين صلاح، ولا يمكن أن نتعمد وضع صعوبات أمامه".
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