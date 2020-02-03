هاني رمزي: صلاح أخطأ.. وهذا سبب خلافي مع حسام حسن

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

هاني رمزي

يرى هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، أخطأ بعدم حضور حفل جوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي، لأنه أقيم في مصر، مشيرًا: "لا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة". وأوضح رمزي أن اتحاد الكرة السابق خالف وعوده مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد قرار استضافة بطولة كأس الأمم، مؤكدًا: "الاتفاق كان يقتصر على بناء فريق جديد للتأهل لكأس العالم 2022، ولكن كل شيء تغير منذ استضافة البطولة، وطالب الاتحاد بحصد اللقب".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة صاحب قرار استبعاد عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب الوطني من المعسكر أثناء بطولة كأس الأمم الأخيرة، كما أن الاتحاد من أعاد اللاعب "بعد ضغوط زملائه بالمنتخب".واعترف هاني رمزي بفشل تجربته مع المنتخب الوطني كمدرب عام وعدم تطبيق أفكاره، موضحا أنه يتمنى الحصول على فرصة لإثبات جدارته

وأشار إلى أن اتحاد الكرة صاحب قرار استبعاد عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب الوطني من المعسكر أثناء بطولة كأس الأمم الأخيرة، كما أن الاتحاد من أعاد اللاعب "بعد ضغوط زملائه بالمنتخب".



واعترف هاني رمزي بفشل تجربته مع المنتخب الوطني كمدرب عام وعدم تطبيق أفكاره، موضحا أنه يتمنى الحصول على فرصة لإثبات جدارته مع الفراعنة مستقبلاً، كما أكد أن خلافه مع حسام حسن عميد لاعبي العالم الأسبق، سببه الرئيسي عصبية حسام حسن، وهي أيضاً التي منعته من تدريب منتخب مصر.



وأتم أن استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي الحالي، من القائمة التي خاضت بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، يأتي لخلاف مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري، بعد احتفال اللاعب بشكل غاضب، حين سجل هدفا لفريقه السابق الزمالك.

