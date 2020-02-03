جريمة

الداخلية تنزع فتيل الفتنة بين عائلتين بقنا

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م
جلسة صلح
جلسة صلح
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين؛ إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة إلى انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.ونجحت الأجهزة الأمنية  بمديرية
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سجن

ضبط طن منتجات ألبان فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة، من ضبط مالك أحد المحال التجارية في مجال الأغذية ليحازتع وعرضه طن جبن تركي وأبيض فاسد، وذلك لعرضها على زبائنه وعملائه بنية البيع، والعمل على تخفيض نسبي في الأسعار لإقناع المواطنين بضرورة الشراء، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بشرق محافظة الإسكندرية، وبفحص المحل التى وجدت به الجبنة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتبين أن المحل التجاري ليس له رخصة عمل بالمخالفة للقانون.
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افتتاح وتطوير منشآت أمنية في عيد الشرطة الـ68

افتتحت وزارة الداخلية عددا من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة، وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وشملت نقطة إطفاء السعديين بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمدرية أمن الشرقية عقب تزويدها بكافة الإمكانيات البشرية والمعدات الحديثة بما يساهم فى سرعة الانتقال والاستجابة لبلاغات المواطنين.
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في 3 ساعات.. الكشف على 144 حالة بمستشفيات الشرطة

واصل قطار مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية رحلته بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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الفرح تحول إلى مآتم.. تفاصيل حادث أسوان المروع

"يا فرحة ما تمت" تلخص هذه الجملة تفاصيل ما جرى صبيحة اليوم الإثنين على الطريق الصحراوي الغربي و تحديدا بمدخل قرية غرب أسوان بطريق المطار في محافظة أسوان، إذ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 شخصا أخرون في حادث تصادم وقع بين أتوبيس وبين سيارة ميكروباص أثناء عودتهما من حفل زفاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة لتلقى العلاج، وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق تمهيدا للتصريح بالدفن.
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الأمن يفسد خطة «عصابة الكيف» في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فس الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من محل إقامتهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
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الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.
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أمن المنوفية يداهم بؤر السلاح والكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال خطة الانتشار الأمني بفضل التواجد الشرطي الفعال وتحقيق مبدأ الردع العام، وفق الاستراتيجية المتبعة داخل أروقة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الذي يوجه كبار مساعديه ومديري الأمن بشكل دائم بتفعيل دور الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وملاحقة العناصر الإجرامية لاسيما شديدة الخطورة، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن المنوفية بشن حملة مكبرة؛ لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
كلبش

«مات الجدع».. ملابسات مصرع مالك كافيه في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات وفاة مالك كافيتريا بعدما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بحدوث مصادمة ومتوفى ببندر طلخا، وتبين أنه أثناء سير مُدرسة بالشارع المشار إليه قام شخص مجهول يستقل "توك توك" بدون لوحات معدنية، بخطف حقيبة يدها، وحال مشاهدة مالك كافيتريا للواقعة لاحق مركبة "التوك توك" الذى يستقله الجناه قائداً دراجة نارية "ملكه" إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل، مما أدى لوفاته وفر قائد السيارة هارباً.
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