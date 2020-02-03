قناة السويس تسجل عبور 1645 سفينة خلال شهر يناير

تحرير:محمد مصباح ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2020 قد سجلت عبور 1645 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1516 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بفارق 129 سفينة بنسبة زيادة 8.5%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 105.7 مليون طن مقابل 96.3 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 9.4 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 9.8%.

وأوضح رئيس الهيئة، أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة انعكست إيجابا على زيادة العائدات، حيث بلغت إيرادات القناة خلال شهر يناير لعام 2020 مقومة بالدولار 497.1 مليون دولار مقابل 468.7 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 28.4 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 6.1%. من ناحية أخرى، استقبل