عباس: على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - صورة أرشيفية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات له، خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، أن بلاده قطعت العلاقات مع إسرائيل، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال إذا استمرت في نهجها، قائلا: "لن نقبل بأي صفقة تنتقص من حقوق شعبنا، العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد ضد صفقة القرن، لم يتم أي تعديل على المشروع الذي قدمه للجامعة العربية بشأن رفض الخطة الأمريكية، وأمريكا لا تقف معنا ولذلك رفضنا أن تكون وسيطا للسلام، وفلسطين سوف ترفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي".

وأوضح عباس، أنه يجب الرجوع إلى محددات القانون الدولي، لأن هذه الخطة تخالف القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، ولا يمكن قبولها على الإطلاق، متابعا أن فلسطين سوف تستمر في مقاطعة الولايات المتحدة وإسرائيل طالما تم الاستمرار في تطبيق خطة السلام، وأن بلاده تسعى للحصول على حقوقها المشروعة بعيدا عن خطة السلام

وأوضح عباس، أنه يجب الرجوع إلى محددات القانون الدولي، لأن هذه الخطة تخالف القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، ولا يمكن قبولها على الإطلاق، متابعا أن فلسطين سوف تستمر في مقاطعة الولايات المتحدة وإسرائيل طالما تم الاستمرار في تطبيق خطة السلام، وأن بلاده تسعى للحصول على حقوقها المشروعة بعيدا عن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين، فيما رفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور أبو مازن، السبت الماضي، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.



