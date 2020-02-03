مدرب صن داونز: جاهزون لمواجهة أي خصم

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

صن داونز

شدد بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على جاهزية فريقه لمواجهة أي ناد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنه يرى أنه من الصعب على أي فريق اللعب في بريتوريا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها صحيفة kick off. وقال مدرب صن داونز: "من الجيد أننا تصدرنا جدول المجموعة الثالثة، وهو ما أردنا تحقيقه، نحن نتطور شيئًا فشيئًا، أصبحت لدينا بعض الخبرات في البطولة، وجاهزون لمواجهة أي خصم، سنلعب أمام الزمالك، الأهلي أو الرجاء، الأهم ألا نخسر عندما نلعب خارج ديارنا، وعلى ملعبنا يمكننا التحكم في الوضع".

وتابع موسيماني: "إذا نجحنا في التسجيل خارج ملعبنا، فسيكون الأمر أفضل بالنسبة لنا، هنا في بريتوريا من الصعب جدًا على أي فريق اللعب، وأعلم أنه ليس من السهل أيضًا اللعب في تونس وفي لوبومباشي، ولكن هل يستطيع أحد القول إنه يريد المجيء إلى بريتوريا؟ هذا ليس بالأمر السهل أن تمتلك الكرة على ملعبنا".قرعة دور