في نقاط.. تعرف على أهم مزايا وثيقة «معاش بكرة»

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

أطلق البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة "معاش بكره"، وهي عبارة عن منتج تأمين بنكي جديد للعملاء عند سن التقاعد، تتيح لهم العديد من برامج التأمين على الحياة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الساعية لتلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن خدمة التأمين البنكي الجديدة تعد إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم الاستراتيجيات؛ لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين والتأمينات على الحياة.

وأوضح عكاشة، أنه تم إطلاق هذا المنتج الجديد بعد دراسة وافية لاحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين.وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يسعى إلى إقامة علاقات ممتدة مع العملاء، مضيفًا أن البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ أية إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي

وأوضح عكاشة، أنه تم إطلاق هذا المنتج الجديد بعد دراسة وافية لاحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يسعى إلى إقامة علاقات ممتدة مع العملاء، مضيفًا أن البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ أية إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، أن الاتفاقية بين الشركة والبنك الأهلي هي إحدى أهم اتفاقيات التعاون في إطار دعم مبادرة الشمول المالي لتوفير منتجات وحلول الشركة التأمينية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

وأضاف عبد العزيز، أن وثيقة "معاش بكره" هي الأولى من نوعها في السوق المصري لما لها من مميزات لا توجد في أي وثيقة أخرى.

شروط الحصول على وثيقة «معاش بكرة»

-أن يتراوح سن العميل ما بين نحو 18 وحتى 59 عامًا.

-الحد الأدنى لمدة سداد الوثيقة هو 5 سنوات.

-الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه، والحد الأقصى 60 ألف جنيه لكل وثيقة خلال العام.

-يتم احتساب مبلغ التعاقد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.



أهم مزايا وثيقة «معاش بكرة»

-يتم وصرف المعاش حسب اختيار العميل بحيث يمكن على دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 سنوات في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي – لا قدر الله – قبل بلوغه سن الاستحقاق (50 أو55 أو 60 أو 65 عامًا).

-يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق (50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة).

-لا يشترط إجراء كشف طبي لوثية "معاش بكره" لكافة الأعمال ومبالغ التأمين.

-يحصل العميل على الوثيقة من فروع البنك الأهلي المصري.

-سيتم طرح الوثيقة عبر 14 فرعًا للبنك الأهلي كمرحلة أولى، ثم 50 فرعًا كمرحلة ثانية في نهاية يونيو المقبل.

-الوثيقة ستكون متاحة عبر تطبيق المحفظة الذكية للبنك الأهلي المصري عبر المحمول.



وثيقة تأمين شهادة «أمان»

يصدر البنك الأهلي المصري أيضا شهادة «أمان» بالتعاون مع شركة مصر للتأمينات الحياة، وهي خاصة بتوفير تغطية تأمينية للفئات المهشمة.

وشهادة أمان المصريين عبارة عن تغطية تأمينية فى صورة شهادة ادخارية يقدمها البنك الأهلى لعملائه بمزايا تأمينية عديدة.

وتنقسم الشهادة إلى عدة شرائح تبدأ من 500 جنيه كأقل سعر للشهادة وتصل إلى 2500 جنيه أعلى سعر لها، وتبلغ مدتها 3 سنوات بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها، حتى 2500 جنيه، ويتم استرداد المبلغ بالفوائد بعد ثلاث سنوات.



المزايا

-الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

-يتم قصر شراء تلك الشهادات علي العميل بصفته الشخصية ولا يجوز الشراء بتوكيل أو على سبيل الهبة والتبرع وكذا عدم إصدار شهادات مشتركة.

-عائد الشهادة ثابت طوال مدة الشهادة ويستحق صرفه في نهاية المدة على حساب العميل أو للعملاء الجدد غير المحتفظين بحسابات طرف فروع البنك الأهلي المصري مخصوما منها قيمة أقساط التأمين.

-لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات وكذلك إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها .

-تقدم الشهادة وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة وحتى 59 سنة وبدون كشف طبي.

-يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.