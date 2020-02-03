الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

الهلال السوداني - الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.

وتقدم الهلال بشكوى رسمية ضد رضوان جيد حكم اللقاء بسبب سوء إدارته للمباراة وتعسفه ضد النادي، حيث ذكر النادي السوداني في خطابه أن الحكم المغربي سبق له إدارة مواجهة الهلال والنجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية الموسم الماضي واحتسب 3 ركلات ترجيح ضد فريقهم.وكان لقاء الأهلي والهلال في السودان قد شهد إلقاء

وتقدم الهلال بشكوى رسمية ضد رضوان جيد حكم اللقاء بسبب سوء إدارته للمباراة وتعسفه ضد النادي، حيث ذكر النادي السوداني في خطابه أن الحكم المغربي سبق له إدارة مواجهة الهلال والنجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية الموسم الماضي واحتسب 3 ركلات ترجيح ضد فريقهم.



وكان لقاء الأهلي والهلال في السودان قد شهد إلقاء مقذوفات من الجماهير داخل ملعب المباراة بالإضافة لاقتحام بعض الأشخاص للملعب مما استدعى إيقاف اللقاء، وأنهى الهلال السوداني المجموعة في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بينما الأهلي حل ثانيا بـ11 نقطة وتصدر النجم الساحلي المجموعة بـ 12 نقطة.



وينتظر الأهلي مواجهة أحد فرق صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي في ربع النهائي، وتقام قرعة ربع نهائي بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا مساء الأربعاء المقبل في أحد الفنادق بمصر.

