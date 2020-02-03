رياضة

الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
الهلال السوداني - الأهلي
الهلال السوداني - الأهلي
أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.
وتقدم الهلال بشكوى رسمية ضد رضوان جيد حكم اللقاء بسبب سوء إدارته للمباراة وتعسفه ضد النادي، حيث ذكر النادي السوداني في خطابه أن الحكم المغربي سبق له إدارة مواجهة الهلال والنجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية الموسم الماضي واحتسب 3 ركلات ترجيح ضد فريقهم.وكان لقاء الأهلي والهلال في السودان قد شهد إلقاء
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الاهلى-و-صن-داونز (1)

مدرب صن داونز: جاهزون لمواجهة أي خصم

شدد بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على جاهزية فريقه لمواجهة أي ناد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنه يرى أنه من الصعب على أي فريق اللعب في بريتوريا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات نقلتها صحيفة kick off. وقال مدرب صن داونز: "من الجيد أننا تصدرنا جدول المجموعة الثالثة، وهو ما أردنا تحقيقه، نحن نتطور شيئًا فشيئًا، أصبحت لدينا بعض الخبرات في البطولة، وجاهزون لمواجهة أي خصم، سنلعب أمام الزمالك، الأهلي أو الرجاء، الأهم ألا نخسر عندما نلعب خارج ديارنا، وعلى ملعبنا يمكننا التحكم في الوضع".
هانى-رمزى

هاني رمزي: صلاح أخطأ.. وهذا سبب خلافي مع حسام حسن

يرى هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، أخطأ بعدم حضور حفل جوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي، لأنه أقيم في مصر، مشيرًا: "لا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة". وأوضح رمزي أن اتحاد الكرة السابق خالف وعوده مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد قرار استضافة بطولة كأس الأمم، مؤكدًا: "الاتفاق كان يقتصر على بناء فريق جديد للتأهل لكأس العالم 2022، ولكن كل شيء تغير منذ استضافة البطولة، وطالب الاتحاد بحصد اللقب".
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بيراميدز: السعيد لم يتعمد الغياب أمام الأهلي

أكد محمود فتح الله، المدرب العام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق أمام الأهلي سيكون مؤثرا للغاية، علمًا بأن بيراميدز سيواجه فريق الأهلي يوم الخميس المقبل في السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز. وتحدث محمود فتح الله لبرنامج "الماتش" على قناة صدي البلد قائلا: "الفترة القادمة هامة للغاية بالنسبة لنا، بداية من مباراة الأهلي المقبلة ثم مواجهة دور الـ8 بكأس الكونفدرالية".
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افشة

أفشة: تركيزنا الآن على لقاء بيراميدز في الدوري

تحدث محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، عن نجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة مشيرًا إلى أنه لن يجعل الأهلي يفقد تركيزه قبل لقاء بيراميدز في الدوري الخميس المقبل. وقال أفشة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي مرة أخرى".
الاهلي-والهلال-السوداني (5)

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد موقعة الهلال السوداني

عادت إلى القاهرة، اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قادمة من الخرطوم بعد لقاء فريق الهلال السوداني مساء أمس السبت في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. أنهت البعثة القادمة من الخرطوم إجراءات وصولها، وتوجه اللاعبون إلى منازلهم مباشرة من المطار قبل التجمع والاستعداد للمباريات القادمة للمارد الأحمر، وشهدت مباراة الأهلي والهلال أحداث شغب من جماهير الفريق السوداني، حيث اقتحم بعضهم أرض الملعب.
الاهلي-والهلال-السوداني (6)

الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة الأهلي والهلال السوداني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسجل محمد مجدي قفشة هدف المارد الأحمر الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بينما جاء هدف الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بأقدام عبد الرازق عمر. وجاء هدف الأهلي عبر تمريرة من حسين الشحات خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، مررها من لمسة واحدة لقفشة أمام المرمى ليحولها الأخير بتسديدة من لمسة واحدة إلى أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.
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رسميًا.. الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الفريق الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق كالينجو وتعادل أري بابيل لأول أغسطس في الدقيقة 69. بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ويرتفع رصيد كل منهما إلى 3 نقاط وبذلك يتأهل الزمالك رسميا إلى دور الـ8 بعد أن وصل رصيده إلى 8 نقاط فيما حصد مازيمبي بطاقة المركز الأول عن المجموعة.
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