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فصل طالبة تعدت على دكتورة بجامعة الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
أصدرت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارا بفصل "ميرال. ر" الطالبة بالفرقة الثالثة في قسم اللغات الشرقية، فصلا نهائيا بعد ثبوت إدانتها في واقعة التعدي على الدكتورة أماني عبد المنعم أستاذ اللغات الشرقية، في أثناء انعقاد امتحان منتصف العام الدراسي، وذلك بعد انتهاء إدارة الشؤون القانونية من إرفاق تقريرها بملف الدعوى التأديبية رقم 125 لسنة 2019 المقيدة ضد الطالبة المذكورة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس التأديب الابتدائي بجلسة 26 يناير، والذي قضى بمجازاة الطالبة بالفصل النهائي من الجامعة وعدم إلحاقها بأي كلية مناظرة بالجامعة.
كما شمل القرار إناطة الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بإبلاغ قرار الفصل لجميع الجامعات بجمهورية مصر العربية، والإعلان عن العقوبة بالكلية وتكليف أحد المختصين بتنفيذ القرار.وكانت حالة من الفوضى شهدتها امتحانات منتصف العام الدراسي في جامعة الإسكندرية، بعد تبادل اتهامات بين طالبة ودكتورة بقسم اللغات
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مجلس-النواب (1)

تحركات حزبية لإعداد تشريعات لمجلسي الشيوخ والنواب

قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن اللجنة القانونية بإشراف المستشار بهاء أبو شقة وعدد من أساتذة القانون الدستوري بالحزب تعكف على عمل قانوني مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منهم يوم السبت المقبل، وسيتم عرض هذه الرؤية خلال جلسات الحوار الوطني التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع الأحزاب الأخري الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضة على البرلمان معبرا عن رؤية الأحزاب ككل بعد الاتفاق عليه، مضيفا أن ملامح مشروع قانون الشيوخ تتضمن أن يكون عدد المقاعد 300 مقعد.
مجلس-النواب (2)

نائبة: ما خطة «التعليم» لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية؟

توجهت النائبة إيفلين متى تواضروس، اليوم الإثنين، بسؤال برلماني إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني. وقالت النائبة، في سؤالها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة ابنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الصين ترفض عودة مصريين اثنين لارتفاع حرارتهما

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه قبل إقلاع الطائرة العائدة إلى مصر كان هناك راكبان مصريان حرارتهما مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهما، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض، موضحا "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر، أمس الأحد، كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط، والمطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، ولا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية".
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

ميناء الإسكندرية يشهد أكبر حركة شحن وتفريغ

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة العمل، إذ شهد اليوم أكبر حركة شحن وتفريغ تجازوت مليون طن، مشيرا إلى أنه تواجد بالميناء 69 سفينة وأن عدد السفن العاملة على الأرصفة بلغ 27 سفينة وانه جاري تفريغهم، وأن منهم 4 سفن حاويات و4 سفن بترول و19 سفينة بضائع عامة و8 سفن بالمخطاف الداخلي، بجانب تواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة، بالإضافة إلى أنه تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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