فصل طالبة تعدت على دكتورة بجامعة الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية

أصدرت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارا بفصل "ميرال. ر" الطالبة بالفرقة الثالثة في قسم اللغات الشرقية، فصلا نهائيا بعد ثبوت إدانتها في واقعة التعدي على الدكتورة أماني عبد المنعم أستاذ اللغات الشرقية، في أثناء انعقاد امتحان منتصف العام الدراسي، وذلك بعد انتهاء إدارة الشؤون القانونية من إرفاق تقريرها بملف الدعوى التأديبية رقم 125 لسنة 2019 المقيدة ضد الطالبة المذكورة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس التأديب الابتدائي بجلسة 26 يناير، والذي قضى بمجازاة الطالبة بالفصل النهائي من الجامعة وعدم إلحاقها بأي كلية مناظرة بالجامعة.

كما شمل القرار إناطة الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بإبلاغ قرار الفصل لجميع الجامعات بجمهورية مصر العربية، والإعلان عن العقوبة بالكلية وتكليف أحد المختصين بتنفيذ القرار.وكانت حالة من الفوضى شهدتها امتحانات منتصف العام الدراسي في جامعة الإسكندرية، بعد تبادل اتهامات بين طالبة ودكتورة بقسم اللغات