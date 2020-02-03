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منظمة التعاون الإسلامي ترفض «صفقة القرن» بالإجماع

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م
منظمة التعاون الإسلامي - صورة أرشيفية
منظمة التعاون الإسلامي - صورة أرشيفية
أقرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، بالإجماع رفض "صفقة القرن"، مؤكدة موقفها المبدئي الداعم للفلسطينيين في نضالهم العادل لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت المنظمة في البيان الختامي، خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية، كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية. وحمل البيان إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض، مؤكدا أن الخطة الأمريكية تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية وتخالف مرجعيات عملية السلام.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، قال خلال كلمته، إن المنظمة تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، عاصمتها القدس الشرقية.وأكد العثيمين أن قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة، مضيفا: "نؤكد تمسكنا بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية". كما أشار الأمين
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عباس: على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات له، خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، أن بلاده قطعت العلاقات مع إسرائيل، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال إذا استمرت في نهجها، قائلا: "لن نقبل بأي صفقة تنتقص من حقوق شعبنا، العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد ضد صفقة القرن، لم يتم أي تعديل على المشروع الذي قدمه للجامعة العربية بشأن رفض الخطة الأمريكية، وأمريكا لا تقف معنا ولذلك رفضنا أن تكون وسيطا للسلام، وفلسطين سوف ترفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي".
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إسرائيل توقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية

أوقفت إسرائيل بدءا من صباح اليوم الأحد استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، بحسب "د ب أ". وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم على حسابه على موقع تويتر:"كما وجهت أمس الأول الجمعة، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم، تم إيقاف الواردات الزراعية من الأراضي الفلسطينية". وأرجعت إسرائيل القرار إلى استمرار الفلسطينيين في مقاطعة المواشي الإسرائيلية، وهو الأمر الذي تقول إسرائيل إنه تسبب في إلحاق أضرار بمئات المزارعين الإسرائيليين.
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الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا القاتل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل خامس حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية، مشيرة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم، بحسب العربية.
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إيران تعلق جميع الرحلات من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا

علقت إيران كافة رحلاتها من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، إنه بالرغم من عدم تسجيل إيران أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فإن الحكومة اتخذت هذا الإجراء الاحترازي عقب تصنيف منظمة الصحة العالمية الفيروس على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.
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عباس: على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات له، خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، أن بلاده قطعت العلاقات مع إسرائيل، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال إذا استمرت في نهجها، قائلا: "لن نقبل بأي صفقة تنتقص من حقوق شعبنا، العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد ضد صفقة القرن، لم يتم أي تعديل على المشروع الذي قدمه للجامعة العربية بشأن رفض الخطة الأمريكية، وأمريكا لا تقف معنا ولذلك رفضنا أن تكون وسيطا للسلام، وفلسطين سوف ترفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي".
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سامح شكري: حل قضية فلسطين في دولة عاصمتها القدس

صرح وزير الخارجية سامح شكري، أن الموقف المصري ثابت وواضح حول القضية الفلسطينية، والذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا: "إن تحقيق هذا الهدف هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وإن التوصل للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ومن الضروري وجود موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية من أجل تحقيق التسوية العادلة للقضية باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام".
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السيسي يلتقي أبو مازن: لا بديل عن المفاوضات المباشرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسي ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مضيفًا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع؛ حتى يمكن التوصل إلى تسوية يجرى التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".
إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
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