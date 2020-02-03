افتتاح وتطوير منشآت أمنية في عيد الشرطة الـ68

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

وزارة الداخلية

افتتحت وزارة الداخلية عددا من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة، وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وشملت نقطة إطفاء السعديين بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمدرية أمن الشرقية عقب تزويدها بكافة الإمكانيات البشرية والمعدات الحديثة بما يساهم فى سرعة الانتقال والاستجابة لبلاغات المواطنين.

وتم افتتاح قسم شرطة القرين عقب تجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاثات لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها فضلا عن تطوير عيادات قوات أمن الشرقية من خلال تزويدها بأحدث المعدات الطبية والتقنية؛ لتقديم أوجه الرعاية الطبية لأفراد الشرطة بما يمكنهم من آداء واجبهم على الوجه الأكمل.كما قام مساعد

وتم افتتاح قسم شرطة القرين عقب تجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاثات لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها فضلا عن تطوير عيادات قوات أمن الشرقية من خلال تزويدها بأحدث المعدات الطبية والتقنية؛ لتقديم أوجه الرعاية الطبية لأفراد الشرطة بما يمكنهم من آداء واجبهم على الوجه الأكمل.



كما قام مساعد وزير الداخلية لأمن قطاع مطروح وعدد من قيادات المديرية بافتتاح غرفة العمليات بإدارة المرور مطروح، وتم تزويدها بأحدث الإمكانيات التى تمكن القائمين على العمل بها برصد أماكن التكدسات المرورية، وضبط كافة أشكال المخالفات المرورية من خلال منظومة كاميرات مرورية مثبتة بالشوارع والميادين.







