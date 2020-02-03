جريمة

افتتاح وتطوير منشآت أمنية في عيد الشرطة الـ68

٠٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
افتتحت وزارة الداخلية عددا من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة، وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وشملت نقطة إطفاء السعديين بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمدرية أمن الشرقية عقب تزويدها بكافة الإمكانيات البشرية والمعدات الحديثة بما يساهم فى سرعة الانتقال والاستجابة لبلاغات المواطنين.
وتم افتتاح قسم شرطة القرين عقب تجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاثات لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها فضلا عن تطوير عيادات قوات أمن الشرقية من خلال تزويدها بأحدث المعدات الطبية والتقنية؛ لتقديم أوجه الرعاية الطبية لأفراد الشرطة بما يمكنهم من آداء واجبهم على الوجه الأكمل.كما قام مساعد
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سجن

ضبط طن منتجات ألبان فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة، من ضبط مالك أحد المحال التجارية في مجال الأغذية ليحازتع وعرضه طن جبن تركي وأبيض فاسد، وذلك لعرضها على زبائنه وعملائه بنية البيع، والعمل على تخفيض نسبي في الأسعار لإقناع المواطنين بضرورة الشراء، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بشرق محافظة الإسكندرية، وبفحص المحل التى وجدت به الجبنة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتبين أن المحل التجاري ليس له رخصة عمل بالمخالفة للقانون.
مستشفى-الشرطه (2)

في 3 ساعات.. الكشف على 144 حالة بمستشفيات الشرطة

واصل قطار مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية رحلته بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
جلسة-صلح (2)

الداخلية تنزع فتيل الفتنة بين عائلتين بقنا

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

الفرح تحول إلى مآتم.. تفاصيل حادث أسوان المروع

"يا فرحة ما تمت" تلخص هذه الجملة تفاصيل ما جرى صبيحة اليوم الإثنين على الطريق الصحراوي الغربي و تحديدا بمدخل قرية غرب أسوان بطريق المطار في محافظة أسوان، إذ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 شخصا أخرون في حادث تصادم وقع بين أتوبيس وبين سيارة ميكروباص أثناء عودتهما من حفل زفاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة لتلقى العلاج، وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق تمهيدا للتصريح بالدفن.
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إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

الفرح تحول إلى مآتم.. تفاصيل حادث أسوان المروع

"يا فرحة ما تمت" تلخص هذه الجملة تفاصيل ما جرى صبيحة اليوم الإثنين على الطريق الصحراوي الغربي و تحديدا بمدخل قرية غرب أسوان بطريق المطار في محافظة أسوان، إذ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 شخصا أخرون في حادث تصادم وقع بين أتوبيس وبين سيارة ميكروباص أثناء عودتهما من حفل زفاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة لتلقى العلاج، وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق تمهيدا للتصريح بالدفن.
اسعاف (1)

«بينهم شقيقين».. تفاصيل وفاة 5 عمال في 6 أكتوبر

رحلة من سوهاج إلى الجيزة بحثا عن لقمة العيش، إلا أن الرحلة إنتهت سريعا وكتبت للعمال الخمسة نهاية مأسوية، إذ لقي مصرعهم إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية بعقار تحت الإنشاء في منطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بالعثور على جثامين 5 أشخاص داخل شقة بمنطقة دهشور.
وزارة-الداخلية

دورة تدريبية لقادة وحدات بعثات حفظ السلام

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية دورة تدريبية خلال الفترة من (19-2 يناير 2020) لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومى للقوات الخاصة بمشاركة 48 كادرت أمميا من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطى لمنظمة الأمم المتحدة. وتعد الوحدات المشاركة فى الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التى يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عالى من التدريب والكفاءة قادرة على العمل فى بيئة عالية المخاطر.
انقاذ-مُسن (1)

«نجدة القاهرة» تستجيب لاستغاثة مُسنة مريضة

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بشكل فوري لالتماس مواطنة بالقاهرة لنقلها لأحد المراكز الطبية نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
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